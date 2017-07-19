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Son anda yakalanan DAEŞ üyelerinin mesajları yayınlandı

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Son anda yakalanan DAEŞ üyelerinin mesajları yayınlandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kocaeli’de devam eden Adalet yürüyüşüne saldırı yapmak üzereyken yakalanan DAEŞ üyelerinin şok telefon konuşmaları ortaya çıktı.

Kocaeli’de devam eden adalet yürüyüşünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na suikast hazırlığındayken Kocaeli ve Kayseri’de düzenlenen operasyonlarla yakalan 15 şahıstan 10’u dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Adalet Yürüyüşü'ne yönelik bombalı araçla saldırı hazırlığı yaparken yakalanan DAEŞ’lilerin Kılıçdaroğlu’nun Adalet Yürüyüşü’ne bombalı araçla suikast planlayan DEAŞ’lilerin saldırı planlarını yaptıkları telefon mesajları ortaya çıktı. Polis düşmanlığı içeren mesajlarda suikast timi liderlerinin saldırıyı yapacakları kadın vaadiyle kandırarak saldırıya hazırladıkları belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet yürüyüşü, Körfez- Dilovası etabında sırasında polis ekipleri, korteje araçla saldırı ihbarı üzerine D- 100 karayolu üzerinde önlemler almıştı. Kocaeli etabında tek şeritten devam eden yürüyüş, ihbar üzerine tüm araç geçişleri durdurularak devam etmişti. Bu sırada bir minibüsün yürüyen guruba ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’na suikast saldırısı yapacağı ihbarını alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kartepe İlçesi Köseköy mevkiinde 38 UU 962 plakalı ve siyah renkli minibüsü durdurmuştu.

Durdurulan minibüste DAEŞ üyesi olduğu iddia edilen ‘Ebu Hüseyin’ kod adlı kişi gözaltına alınmış, emniyet yetkilileri, araçta ve bu kişinin üzerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamamıştı. Polis ekipleri daha sonra yaptıkları incelemede ise şüphelinin cep telefonu kayıtlarından korteje aracıyla girerek saldırı yapacağı yönünde mesajlar bulunduğunu tespit etti.

Tespit edilen mesajlarda DAEŞ’in suikast timlerini kadın vadiyle kandırdığı, ve üyelerine polisi düşman gibi gösterdiği belirlendi. DAEŞ’li teröristlerin birbirileriyle haberleşmek için OTR adlı anlık mesajlaşma programı kullandıkları ve birbirilerini ise N ile G olarak kaydettikleri ortaya çıktı. Mesajlarda DAEŞ’lilerin sürücüyü, polis noktaları konusunda uyardığı dikkatli olmasını istediği görülüyor. Mesajların en şok edici ifadelerinde ise liderin sürücüye korteje yaklaştığında hedefinin önce Kılıçdaroğlu, o olmazsa en uygun yerden kortejdekilere saldırmasını söylemesi yer alıyor.

Deaş militanı Kılıçdaroğlu'nu silahla hedef almayı planlamış ancak...

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