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Son aşamaya gelindi! İzmit Körfezi arınacak

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Son aşamaya gelindi! İzmit Körfezi arınacak

İzmit Körfezi’ni Karamürsel’den Gebze Eskihisar’a kadar atıksu kollektör hatları ve arıtma tesisleri ile kanalizasyon ve çamurdan arındıran İSU Genel Müdürlüğü, kalan son kısım olan Gebze Eskihisar ile Darıca’nın alt kısımlarını Gebzeİleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak için hazırladığı projenin inşaat çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 35 milyon TL’ye mal olacak proje kapsamında, kurum tarihinde ilk defa 2.7 km uzunluğunda tünel-mikrotünel inşa edilecek.

KAZIYICI İLE 2.9 KM TÜNEL

İSU Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda yaptığı mikrotünel ve kollektör hattı ile Darıca Bayramoğlu bölgesinin atıksularını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine aktararak bertaraf etti. Sahil bölgesi olan Gebze Eskihisar ile Darıca Bayramoğlu arasındaki bölgenin atıksularını da kuşaklama kollektör hattına bağlamak için proje hazırlayan Kurum, bir süre önce Bayramoğlu bölgesinde tünel için giriş (şaft) yapılarak çalışmalara başlandı. Atıksuları alınacak bölgenin deniz kotunda olmasından dolayı eksi 13 metre kotuna kadar inildi. İlk defa kullanılacak TBM tünel açma makinesi ile 2,9 metre çapında toplam 2.7 km uzunluğunda tünel ile mikrotünel yapılacak.

“İLK DEFA TÜNEL İNŞA EDİYORUZ”

Çevre ve suyun korunmasına büyük önem verdiklerini ifade eden İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, işlettikleri 22 adet arıtma tesisi Türkiye’de yüzde 99 atıksu arıtma oranı ile hizmet veren tek il olduklarını dile getirdi. Kırsal alanlar için modüler atıksu arıtma tesisleri inşa ederek işlettiklerini de ifade eden İSU Genel Müdürü İlhan Bayram, İzmit Körfezi’nin atıksu kuşaklamasında son aşama olan Gebze Eskihisar Sahil Kanalizasyon Kollektör Hattı ve Tünel projesinin inşa çalışmalarına bir süre önce başladıklarını söyledi.

Kurum olarak önemli bir projeye imza attıklarını anlatan Bayram, sahil bölgesinin atıksularını arıtma tesisine aktarmak için tünel inşa edeceklerini kaydetti. Atıksuların alınması için ilk defa tünel yapacaklarını ifade eden Genel Müdür İlhan Bayram, tünelin iç çapının 2 metre olacağını belirtti. Bölgenin atıksularının arıtma tesisine aktarılması için 3 adet terfi merkezi yapacaklarını da söyleyen İSU Genel Müdürü Bayram,”Kurum olarak su ve çevrenin korunmasına büyük önem veriyoruz. İçmesuyu kaynaklarımız yanı sıra Karadeniz kıyılarımız ile İzmit Körfezini atıksu kollektör hatları ile kuşaklayarak kirlilikten arındırdık. Göz bebeğimiz olarak baktığımız İzmit Körfezi’nin atıksulardan arındırılması için son aşama olan projeyi 2018 yılının ortalarında tamamlayacağız. İlk defa atıksular için tünel yapacağız. Böylelikle İzmit Körfezi tamamen atıksu kollektör hatları ile kuşaklanarak kanalizasyonların girişi engellenecek. Atıksu arıtma oranımızı da yüzde 100 seviyesine yükselteceğiz.”dedi.

 

PROJEDE NELER YAPILACAK

Tünel                          : 2.405 metre (2 metre çapında)

Mikro tünel                  :    260 metre (1.4 metre çapında)

Terfi Merkezi               :        3 adet

Kanalizasyon hattı      :      13 km (çeşitli çaplarda)

Yatay Sondaj              :    236 metre

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