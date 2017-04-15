Son haftaya kalmasın

3-4 hafta öncesine kadar şampiyonluk hesaplarının içerisinde olan Kocaelispor, üste üste gelen kötü sonuçlarla Play-Off’u bile zora soktu.

Son 7 maçta büyük çöküş yaşayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz tam 13 puan kaybedince altındaki takımlar doğal olarak yetişti. Çorum Belediye ile fark 2’ye, Play-Off’un altındaki Gölcükspor ile ise 4’e indi. Temsilcimiz son iki haftaya ilk 5’i kaybetme tedirginliğiyle giriyor. Özellikle son haftaki maçın Gölcükspor ile olması sıkıntı yaratıyor.

İş son maçlara kalınca, ne olacağı belli olmaz. Bu nedenle Kocaelispor’un ne yapıp edip Erzincan deplasmanından galibiyetle dönerek ilk 5’teki yerini garantilemesi gerekiyor. Erzincan’ın rahat konumda olması umutları arttırsa da, Yeşil-Siyahlı takımın son maçlardaki görüntüsü camiayı düşündürüyor. Temsilcimizin bu hafta puan kaybetmesi durumunda Gölcük-Bayburt ve Kozan- Çorum Belediye maçlarından çıkacak sonuçlar çok önemli olacak.