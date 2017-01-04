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Son hazırlık maçı Afyonspor ile

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Son hazırlık maçı Afyonspor ile
Kocaelispor, Antalya kampında 4’üncü ve son maçını bugün 3.Lig takımlarından Afjet Afyonspor ile oynayacak. Yeşil-Siyahlı ekibin kamp yaptığı Kervansaray oteli sahasındaki maçın başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

İDEAL KADROYU SAHAYA SÜRECEK

Yaklaşık 10 gündür Antalya’da kampta bulunan Yeşil-Siyahlı ekip, son hazırlık maçını da yarın oynayacak. Daha önce oynadığı üç hazırlık maçında Zonguldak Kömürspor ve Bozüyük Vitraspor’u 2-1, Trabzon Düzyurtspor’u da 4-3 yenen Kocaelispor, bu maçlardaki performansı ile dikkat çekmişti. Teknik heyetin, Afyonspor karşısına ideal kadroyu sahaya sürmesi bekleniyor.

KAMP CUMA GÜNÜ BİTİYOR

Kocaelispor, yarın Afyonspor ile oynayacağı maçtan sonra dönüş hazırlığına başlayacak. Yeşil-Siyahlı ekip, cuma günü  sabah yapacağı çalışmadan sonra İzmit’e dönecek. Teknik ekip, Antalya kampı dönüşü takıma iki gün izin verecek. 9 Ocak Pazartesi günü Poligon Tesisleri’nde bir raya gelecek oyan Yeşil-Siyahlı ekip, Tekirdağspor maçının hazırlıklarına start verecek.

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