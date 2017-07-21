Son rütbe kaldı: Başbakanlık

16 Nisan Referandumu ile Anayasa değişikliği yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda kurucusu olduğu AK Parti’nin Genel Başkanlığı görevini de yeniden üstlendi. O tarihten bu yana mevcut hükümette bir revizyon bekleniyordu. Beklenen hükümet revizyonu önceki gün gerçekleşti.

Bizim şehrimiz tuhaf bir şehirdir. Nedense, yükselen her insanın eteklerinden tutup, aşağıya çekmek için çabalayan insanlar bulunur. Fikri Işık’ın siyasetteki yükselişini de hazmedemeyen insanların bulunduğu, hatta bu insanların bir kısmının AK Parti içinde olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Hükümet değişikliğinden söz edildiği andan itibaren, Milli Savunma Bakanı Işık’ın kabine dışında kalmasını bekleyen, uman pek çok kişi de aramızda vardı.

Oysa Işık, siyasette görev aldığı her kademede başarılı olmuştu. 2001 yılında Nihat Ergün’ün il başkanlığında AK Parti’nin ilimizdeki kurucu il yönetimi oluşturuldu. Işık, kurucu yönetimde görev aldı. 2003 yılında boşalan il başkanlığı görevine talip oldu. O dönemler AK Parti’de il başkanlığı için büyük bir çekişme vardı. Fikri Işık’la ilk kez o il başkanlığı seçimi döneminde tanışmıştık. İlk görüşmemizden itibaren Işık’ı sevmiş ve O’na güvenmiştim. Kongre sürecinde Işık’ı destekledim. Hatta o dönemde İzmit ilçe kongresini Işık ekibi kaybettiği zaman, Sabancı Kültür Merkezi’ndeki kongreden çıkan kazanan taraftaki bir grup AK Partili genç, gazete binası önünden topluca geçmiş, “Hem Fikri Işık’ı, hem İsmet Çiğit’i yendik” diye slogan atmışlardı.

Işık’ın il başkanlığı döneminde, özellikle bazı okul ihalelerinde ilimizdeki “Müteahhit tekelinin” kırılması konusunda birlikte çalıştık. Sonra milletvekili oldu. Hiçbir zaman pasif milletvekili değildi. Hep icranın ve icraatın içinde kaldı. 2013 yılının sonlarında çok sürpriz bir gelişme ile Nihat Ergün’den boşalan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na atandı. İlk kez Bakan oluyordu. Bence çok başarılı oldu.

Işık, teşkilattan gelen bir siyasetçi olarak her zaman teşkilatla yakın ilişki içinde bulundu. “Herkesle iyi geçineyim, ben kendi durumumu koruyayım.” mantığıyla değil, doğru bildiği taraftan yana tavır alarak siyaset yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı görevini, bu görev için Cumhuriyet Tarihi’nin en zor, en sıkıntılı döneminde üstlendi. Bence yine çok başarılı oldu. Işık Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığı’ndan Milli Savunma Bakanlığı’na geçerken, bu durumu “Tenzili rütbe” olarak değerlendirenler vardı. Oysa, rütbesi yükselmişti.

Dün, Çağdaş Kocaeli Gazetesi’nde Nuri Kolaylı’nın “Biz O’nu bakan olduğu için değil, adam olduğu için sevdik.” başlıklı yazısını gördüm. Bu başlıkta belirtilen görüşe aynen katılıyorum. Fikri Işık, benim adıma çok değerli bir dost, çok başarılı ve zeki bir siyasetçidir.

Çarşamba günü hafta tatili nedeniyle gazete dışındaydım. Bakanlar Kurulu değişikliğini de gazete dışında öğrendim. Işık’ın Başbakan Yardımcılığı’na getirildiğini duyunca, telefonla arayıp, kutlama gereği duydum. Telefonunu ilk aradığımda meşgul çıktı. İki-üç dakika sonra Sayın Bakan bana döndü. Kutladım, “Sayın Bakan artık üstünüzde bir rütbe kaldı, Başbakanlık. “ dedim. Işık, “Yok bundan sonrası emeklilik.” diye yanıt verdi.

Her zamanki gibi mütevaziydi. Her zamanki gibi kolay ulaşılabilirdi. Aslında Fikri Işık için emeklilik henüz çok erken. Ama 2019 itibariyle Başbakanlık makamı kalkmış olacak. Benim Sayın Bakan’la kutlama için görüştüğüm saatlerde Başbakan Yardımcılarının görev dağılımı belirlenmemişti. Işık, “Üçüncü sıradaki Başbakan Yardımcısıyım. Görevi Numan Bey’den devralacağım. Henüz hangi kurumlar bana bağlanacak bilmiyorum.” dedi. Mutlaka yine önemli görevler verilecektir.

Milli Savunma Bakanlığı çok zor bir görevdi. Işık, bir sabah uçağa atlıyor Washington’a gidiyor, oradan Ankara’ya dönüp, Brüksel’e geçiyor, oradan Londra, İran, Katar falan temaslar için gidip geliyordu. İşini çok iyi yaptı. Trump ABD Başkanı olduktan sonra, Türkiye ile ABD‘nin yeni yönetimi arasındaki ilk resmi teması, Işık kurdu. Kuvvet komutanlarının bağlandığı ilk sivil siyasetçi, ilk Milli Savunma Bakanı olarak tarihe geçti.

Kendisi, “Bundan sonrası emeklilik” diyor ama kent siyasi gündeminde Büyükşehir Başkanlığı da konuşuluyor. Benim tanıdığım Işık, hangi görevi üstlenirse, en iyi şekilde yapar. Halen, bu kentin siyasetindeki 1 numaralı adamdır. Benim kendisini tanıdığım süreçte, iki büyük hatasını gördüm:

1-) Kocaelispor’un bu kent için önemini hiç anlayamadı.

2-) Büyük iddialarla Birlikspor’un kuruluşuna öncülük etti, baktı ki futbol dünyasında işler O’nun düşündüğü gibi olmuyor, Birlikspor’u da bıraktı.

Umarım, bu konuda yaptığı bana göre büyük yanlışın telafisi için de çaba harcar. Yeni görevinde Sayın Işık’a sonsuz başarılar diliyorum.

Bakü-Tiflis-Kars yolu bitti; Haydarpaşa-Arifiye yolu bitemedi

AK Parti hükümetleri döneminde, özellikle sağlık ve ulaşım alanında Türkiye’de önemli işler yapıldı. Türkiye’nin hemen hemen her iline havaalanı yapıldı, THY düzenli seferler başlattı. Bizim ilimize de havaalanı yapıldı, ama hala uçağımız yok.

Karayollarında büyük işler yapıldı. Şehirlere metrolar kuruldu. Biz bu şehirde D-130’un Gölcük-Karamürsel arasını, Sapanca Yolu’nun 15 kilometrelik bölümünü 8-10 yıllık uğraşlar sonucu duble yapabildik.

En büyük kazığı da demiryolunda yedik. Haydarpaşa-Arifiye arasında çalışan İzmit’teki 42 Evler durağından bile yolcu alıp indiren banliyö trenimiz vardı. Öğrenciler, çalışanlar kullanırdı. Biz canımız sıkılınca iki saatliğine Tavşancıl’a, Haydarpaşa’ya gidip dönerdik. Eski, kirli vagonlardı. Düzensiz çalışırdı ama banliyö trenimiz vardı. Türkiye Hızlı Tren yollarına kavuştu, biz Banliyö trenimizi kaybettik.

Ulaştırma Bakanı açıkladı, “Bakü-Tiflis-Kars” demiryolu hattı da bitmiş. Deneme seferleri başlamış. Bizim Haydarpaşa- Arifiye arasında eskiden var olan yolumuzu yok ettiler. Yıllardır da geri vermiyorlar.

Şimdi yeni açıklama var. 4 Ağustos’ta banliyö tren seferleri Pendik-Arifiye arasında başlayacak, Ada Ekspresi Körfez ve Derince’de de duracakmış. Daha Tavşancıl, Hereke, Köseköy, Derbent olmalı. Bunlar da şimdilik yok. 4 Ağustos’ta bakalım gerçekten banliyö treni başlayacak mı?

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunu tamamlayan devletimizden, artık bize şu eskisi gibi Haydarpaşa-Arifiye trenini vermesini hasretle bekleyeceğiz.