“Son sözü yine futbolcularım söyleyecek”

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Beylerbeyi yenilgisinin ardından açıklamalar yaptı.

“BEKLENTİYİ ONLAR YÜKSELTTİ”

“Çok üzgünüm, ağır oldu. Söylenecek söz yok, ne konuşacağımı bilmiyorum. Bu takımını şampiyonluk potasına bu futbolcular getirdi, beklentiyi yükselten onlardı. Şimdi yine kritik zamanda son sözü yine onlar söyleyecek. Play-Off bile sıkıntıda. Bu saatten sonra kalan iki maçımızı kazanıp ligi en iyi yerde bitirelim istiyoruz. Sıkıntı yaşayabiliriz ama üstesinden geliriz. Hep birlikte neler yaparız onu düşünelim”

“SEN VARSAN BİZ YOKUZ MANTIĞI”

“Kendimizden başka kimseden bir şey istemedik bu zamana kadar, istemeyiz de. Ama artık destek olma zamanı. Bırakın bazı şeyleri, iki maçımız kalmış. Sevgiyi desteği şimdi görelim. Sen varsan biz yokuz mantığı var bazı kesimde. Gerçekten takımını seven gelir verir desteğini. Böyle bir gerçek var. Sen varsın sevemeyiz muhabbeti çıkardır, farklı düşüncedir. Takıma zarar verir. Canı gönülden destekleyen insanları tenzih ediyorum”

“FİZİKSEL AÇIDAN YORULDULAR”

“Bu yenilgiyi beklemiyorduk. Maçın başında saçma bir gol yedik. Kadir Gezer duygularına hakim olamadı, kırmızı kart gördü. Bir kişi üzerinden oyunu değerlendirmem. Bütün futbol takımları bazı kötü günleri yaşar. Biz sezon başından beri yaşamadık, sonlara doğru gelmeye başladı. Takım içinde sorun yok, sadece fiziksel anlamda yoruldular. Bundan sonrasını konuşalım arkadaşlar, kişileri konuşmayalım takım var burada”

