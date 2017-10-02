Son vuruş sorununu çözersek, şampiyonluğa bile oynarız 

Pazar akşamı 3’te 3 umudu ve inancı içerisinde İsmetpaşa Stadı’nın yolunu tuttuk. Sağanak yağış, üstelik soğuk bir hava vardı. Bu durum tribünleri büyük ölçüde etkiledi. Normalde 10 bin dolayında olması beklenen taraftar sayısı 4 binler seviyesindeydi. Kuşkusuz daha fazlası olsun isterdik ancak bu hava koşullarında sayı hiç fena değildi. “Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık biz bu yağmurda” sloganıyla tribünlere koşan, takıma bağlılıklarını gösteren taraftarımıza yürükten alkış gönderiyorum. Maratonda Enver Güler, kale arkasında Haluk Bozo-Mustafa Güler öncülüğündeki Hodri Meydan, neredeyse hiç susmadan takıma destek verdi. Karşılıklı atılan sloganlar, Körfez gol gol sesleri etkileyiciydi. Son dakika golüyle kaybedilen 2 puana rağmen, mücadeleden ve oyundan memnun olan taraftarın maç bitimi takımı tribünleri çağırıp alkışlaması takdire şayandı.

TAKIM YİNE ÇOK İŞTAHLIYDI

Kocaelispor alışılagelmiş 11’i ve 4-2-3-1 sistemiyle maça başladı. Arsin’de 20 ve altında 5 futbolcu vardı, yaş ortalamaları da 23.7’ydi. İki önemli eksikle gelen Trabzon temsilcisinin İzmit’e 1 puan için geldiği daha maçın en başında belli oldu. Kapaköprü maçındaki gibi maça son derece iştahlı ve bir o kadar hırslı başladık. Henüz 9.dakika oynanırken Hamza’na ceza alanının hemen dışında yapılan faulde topun başına Burak Süleyman gelince, “Gol erken gelecek galiba” diye ayağa kalktık. Muhteşem Süleyman klasına yakışır bir vuruş yaptı ancak top direği sırıyıp dışarı gitti. 16’ncı dakikadaki atağımızda Hamza, zamanında topu müsait durumdaki İshak’a verebilse, net bir gol pozisyon bulacaktık.

İLK YARI KOPARTABİLİRDİK

İlk net fırsatı 21’de bulduk. Burak Süleyman’ın nefis pasında müsait durumdaki İshak vurdu, top savunmadan kornere gitti. Bu yarıda konuk ekibin tek bir atağı oldu. 32.dakikada soldan Hami getirdi, şutunda top üstten dışarı çıktı. 36’da İshak karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçemedi. Devre biterken kornerden gelen topla ön direkte Sefa golü yapamadı. Uzatmalarda yine Sefa’nın volesinde top kalecide kaldı. Soyunma odasına 2-0, hatta 3-0 gitmemiz içten bile değildi. Maçı ilk yarı kopartabilirdik. Arsin çok koşarak, bozarak, biraz da şansına ilk yarıyı gol yemeden bitirmeyi başardı. İkinci yarıda bu isteğimiz devam ederse, gol mutlaka gelir diye düşünüyorduk.

BEKLENEN GOL 55’TE GELDİ

İkinci yarıda da önde baskıyla başladık. Arsin neredeyse 10 kişiyle etten duvar örerek gol yollarımızı kapatmaya çalıştı. 49’uncu dakikada gelişen organize atağımızda en son ceza alanında topla buluşan Burak Süleyman biraz acele edebilse, golün gelmesi kaçınılmazdı, bekleyince rakip geldi. 53’te Burak Süleyman’ın serbest atışını kaleci güçlükle kornere çeldi, bir dakika sonra Hamza’nın şutu çok az farkla üstten çıktı. Gol artık geliyorum diyordu. Nihayet dakikalar 55’i gösterirken, golümüz geldi. Maçın yıldızlarından Fatih, ceza alanına çok iyi kesti, İshak’ın kafa vuruşu da bir harikaydı. Top kalecinin uzanamayacağı köşeye gitti.

NELER KAÇIRDIK, NELER?

Şansızlığı kırdık, rakibin öne çıkmasıyla ikinciyi, üçüncüyü de bulur, rahat kazanırız diye düşünmeye başladık. Nitekim takımımız hiç kıs kesmeden devam etti. 62’de Kadir sağdan getirip içeriye kesti, önce İshak sonra Burak Süleyman kale önünden topu ağlara gönderemedi. 70’de tartışmaya yol açan bir pozisyon var. Burak Süleyman’ın vuruşunda top kaleye doğru giderken, rakip futbolcu müdahale etti. Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, bulunduğumuz yerden göremedik. Yardımcı devam dedi. 77’de Sefa’nın savunmadan dönen topa güzel vuruşunu izledik, top az farkla üstten dışarı gitti. Artık son 10 dakikaya girilmişti. O ana kadar orta sahayı güçlükle geçen Arsin, 82’de yoklama çekti. Soldan yapılan ortada, kale önündeki Arsinli futbolcu müsait durumdaydı. Neyse ki, havadan gelen ortaya erken çıktı da, korktuğumuz olmadı.

KORKTUĞUMUZ OLDU

83.dakikada akıl almaz bir gol daha kaçırdık. Hamza ortaladı, altı pasın biraz gerisinde Burak Süleyman bomboş durumda kafayı vurdu. Gol diye ayağa kalktık ancak top yandan dışarı çıktı. Hani bu golü kaçırmak, atmaktan zordu. Üst üste kaçan fırsatlar acaba mı diye düşünmemize yol açtı. Son dakikalarda geriye yaslandık, biraz da panik yaptık. Kaybedecek bir şeyi olmayan Arsin fırsattan istifade cesaretle üzerimize geldi. 88’de yüreğimizi ağzımıza getiren bir pozisyon var. Can Emre sakatlanma pahasına golü önledi. Hakem 3 dakika uzatma verdi. Yarısı geçilmişti, hepimizin kulağı bitiş düdüğündeydi. Arsin soldan atak geliştirdi, top sağ tarafa geçti. Oradan yapılan ortada, bizim savunmanın bakışları altında iyi yükselen Batuhan kafayla topu ağlarımıza gönderdi. Bir anlamda korktuğumuz başımıza geldi, atamayana atarlar sözü gerçekleşti.

4 PUAN SON DAKİKA GOLLERİYLE GİTTİ

Takımın iştahı, temposu, mücadelesi üst seviyedeydi. Son vuruşlar dışında futbolun tüm doğrularını yerine getirdik. Arsin’i sahasına hapsettik, sayısız gol girişiminde bulunduk. En kötü ihtimalle 5-0, 6-0 kazanacağımız maçta 1 puanı razı olduk. Bir anlamda Tekirdağ maçının kopyası gibiydi. Bu kadar çok kaçırırsanız, rakip gelir cezayı keser. Son dakika golleri de kabus gibi üzerimize çöktü. Utaş Uşak, Tekirdağ ve Arsin. 4 puan uçup gitti. Son dakikalardaki panik halimizi sorgulamalı, bu kötü huyumuza bir çare bulmalıyız. Onca emek, çabaya yazık oluyor. Takımımızda vasat oynayan yoktu, basın tabiriyle ifade etmek gerekirse 3 yıldızın altında performans ortaya koyanı görmedik. Burak Süleyman yine müthişti, adaşı da inanılmaz gayretliydi. Kanatları bu kadar etkili kullandığımızı uzun süredir görmemiştim. Genç Fatih’e nazar değmesin. Bu futbolcu bu kadar kısa zamanda bu kadar mı gelişim gösterir. Harikasın Fatih. Bu çocuğun yolu açık. Hamza yorgunluktan bayılacak duruma geldi.

SON VURUŞLAR SORUNUNU ÇÖZERSEK

Özetle tüm takım görevini yaptı, kenar yönetim de öyle. İçeri de berabere kalınan bir maçla ilgili takım kutlanır mı diyenler olabilir. Kim ne düşünürse düşünsün, mücadelesiyle, coşkusuyla, temposuyla çok iyi bir Kocaelispor vardı sahada. Yönetim, basın, taraftar herkes memnun kaldı. Taraftarın maç bitimi takımı tribüne çağırıp alkışlaması bunun ispatıydı. Yukarıdaki her takımın puan kaybı yaptığı haftada kazansak, zirve yarışında önemli bir konuma gelirdik. Büyük fırsat kaçırdık, üzgünüz ancak takımın bu performansını gördükçe, geleceğe dair umutlarımız, inançlarımız artıyor. Tek eksiğimiz son vuruş becerisi. Sezon başı gol sorununu çözebilirsek Play-Off’a oynarız demiştim. Bugünkü görüşüm, iddiam şudur ki; bu konuda biraz olsun gelişim sağlayabilirsek, bırakın Play-Off’u, özellikle favori gösterilen takımların performanslarını gördükten sonra ben şampiyonluk yarışında bile söz sahibi olacağımızı düşünüyorum.



