Sona gelindi.. 3 ilçe birbirine bağlanacak

Derince, İzmit ve Körfez ilçelerini kuzeyden direkt olarak bağlayan 20 metrelik alternatif yol projesi kapsamında ilk etapta Sırrıpaşa ve Çenedağ mahallelerini birbirine bağlayan Cımbızdere Viyadüğü 2016 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştı. 170 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğindeki birinci viyadük 6 açıklıklı olarak inşa edildi. Çenedağ Mahallesi Esentepe mevkii ile Çınarlı’yı birbirine bağlayacak ikinci viyadük ise 20 x 134 metre ebatlarında inşa ediliyor. Tabliyeleri konulan ikinci viyadüğün de hizmete açılmasıyla alternatif çevre yolu, ilçedeki trafik yoğunluğunu büyük oranda azaltacak.

Derince, Körfez ve İzmit birbirine bağlanacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut yapım çalışmaları büyük oranda tamamlanan ikinci viyadükte incelemelerde bulundu. Derince’yi bir baştan bir başa D-100 Karayolu’na alternatif olarak geçme olanağı sağlayacak projenin ikinci viyadükle birlikte tamamlanacağını aktaran Başkan Karaosmanoğlu, “Şehirler için yollar çok önemlidir. Bir kentin ana damarlarını yollar oluşturur. Bu anlamda D-100 Karayolu’na alternatif oluşturacak 20 metrelik alternatif çevre yolu ikinci viyadüğün de hizmete girmesiyle tamamlanacak. Derince, Körfez ve İzmit ilçelerimiz kuzeyden de birbirine bağlanmış olacak” dedi.

