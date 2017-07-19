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Sona gelindi! Yakında açılıyor

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Sona gelindi! Yakında açılıyor
Derince Belediyesi tarafından Yavuz Sultan Mahallesi’nde inşa edilen Kapalı Yüzme Havuzu projesi kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine açılacak

Derince’de sporun gelişimine önemli katkıda bulunacak olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu projesinin kısa bir süre içerisinde hizmete açılması planlanıyor. Derince Belediyesi tarafından inşa edilen ve ilçedeki tüm kesimlere hitap edecek proje ile birlikte birinci sınıf öğrencilerinden engelli bireylere kadar 7’den 70’e herkes yüzme sporu ile tanışacak. Yıldız kulaçların yetiştirilmesinin hedeflendiği havuz, Yavuz Sultan Mahallesi Canan Caddesi üzerinde yer alıyor.

Çeşitli spor branşları yer alacak

İlçede gençlerin önemli merkezlerinde birisi olacak kompleks yapı, 25 metre uzunluğunda yedi kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu olarak hizmete açılacak. Proje içerisinde yüzme branşının yanı sıra kondisyon merkezi, çocuk eğitim havuzu, spor, jimnastik salonu, etüt odası, kafeterya ve ofisler yer alacak. Havuza gelen vatandaşlar yüzme sporunun dışında plates, jimnastik, step-aerobik ve zumba sporlarını da yapabilecek.

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