Sona gelindi! Yeni yollar açılıyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ‘Körfez’in geleceği bu bölgede’ dediği İlimtepe’deki çalışmaları yerinde inceledi. İlimtepe-Erikli arasındaki yeni imar yollarının açılması çalışmalarını Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ve İlimtepe Mahalle Muhtarı Kazım Elmas ile birlikte gezen Başkan İsmail Baran, bölgedeki yol sorunlarının ortadan kaldırıldığını belirtti. Çalışmaların bölgede son hızıyla devam ettiğini belirten Başkan İsmail Baran, “İlimtepe-Erikli yolumuzun tamamlanmasıyla birlikte yeni açtığımız imar yolları ile bu bölgenin sorunları ortadan kalkmış olacak. Biz bölgede 140 bin nüfusun yerleşebileceği alanları imara açtık. Yeni imar yollarıyla da hayatı daha da kolaylaştıracak adımlar atıyoruz” dedi.

