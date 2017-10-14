Sonbaharda zatürre olmamak için korunun

Sıcak ve güneşli günler yavaş yavaş geride kalırken sonbaharın etkileri de kendini göstermeye başlıyor. Hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etkilendiğimiz şu günlerde kuşkusuz başrolü hastalıklar alıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Vardar sıklıkla karşılaştığımız sonbahar enfeksiyonlarını ve korunma yollarını sizler için anlattı.

Sonbahar mevsimi, hastalık mevsimi

Sonbahar mevsiminde ülkemizde yaşanan soğuk havaya bağlı olarak nezle, grip, faranjit, larenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bronşit, zatürre gibi hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Enfeksiyonlar özellikle, çocukları, yaşlıları, hamileleri, kronik sağlık sorunları olanları olumsuz etkiliyor.

Zatürreye (Pnömoni) dikkat!

Sonbahar mevsiminde artış gösteren ve iyi tedavi edilmediğinde ölüme bile yol açabilen hastalıklardan biri de zatürre yani pnömoni… Akciğerlerin iltihabi bir hastalığı olan zatürrede; akciğerlerde bulunan hava kesecikleri, iltihabi bir sıvıyla dolar.

Akciğerlerin görevi olan oksijen alış veriş fonksiyonu bozulur, kanda oksijen düzeyi azalır. Bunların sonucunda hücreler normal fonksiyonlarını yerine getiremez ve hatta bu nedenle ölüm bile görülebilir. Amerika'da bile halen ölüme yol açan hastalıklar arasında zatürre altıncı sırada yer almaktadır.