Soner Sarıkabadayı coşturdu

Bu yıl altıncı kez düzenlenen ve Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından gözlemci gönderilerek bronz kategoriye yükseltilmesi amaçlanan Uluslararası Darıca Yarı Maratonu, ünlü sanatçı Soner Sarıkabadayı’nın sahne aldığı konser ile son buldu. Darıcalı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde sevilen şarkılarını seslendiren Soner Sarıkabadayı, hayranlarının sevgi gösterisine uğradı. Konser esnasında basın mensuplarına açıklama yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Darıca’da sosyal, sportif, kültürel etkinliklerimiz son hızıyla devam ediyor. Artık yazın son günlerini yaşıyoruz. Sonbahara girdiğimiz bu günlerde sabah Darıca Uluslararası Yarı Maratonu’nu gerçekleştirdik. Yaklaşık 10 bine yakın insanımızla birlikte Darıca Uluslararası Yarı Maratonu’nu gerçekleştirdik. Akşam da gençlerimizin mutlu olması ve eğlenmesi için de Soner kardeşimizi Darıca’ya davet ettik. Binlerce insanımız, gencimiz doyasıya eğleniyorlar. Bu sosyal, sportif, kültürel etkinliklerimiz devam ediyor. Onların ihtiyaçlarına cevap verebilecek sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak yerel yönetimler olarak bizim görevimiz. Onun için bu tür programları icra etmeye devam edeceğiz. Halkımızın ilgi ve alakası da son derece fazla” ifadelerini kullandı.