Sonuçlar açıklandı! En çok Kocaeli'de arttı

Kocaeli Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) araştırmasına göre, istihdamı en çok artan il oldu.

TEPAV'ın "59. İstihdam İzleme Bülteni" yayımlandı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfının (TEPAV) araştırmasına göre, 1 yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan il Ardahan oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kasım 2016 verileri kullanılarak hazırlanan bültende, sigortalı ücretli istihdamı, kadın istihdamı, iş yeri, esnaf, çiftçi ve kamu çalışanı sayısında aylık ve yıllık en fazla artış gösteren iller ve sektörler incelendi.

EN ÇOK KOCAELİ'DE ARTTI

Buna göre, bir yıllık dönemde istihdam 140 bin azaldı. İmalat sanayisinde kayıtlı istihdam bir yılda 58 bin kişi gerilerken, istihdamı en hızlı artan il Şırnak, en çok artan il ise Kocaeli oldu.

Söz konusu dönemde imalat sanayisinde kadın istihdamının 19 bin azaldığı görüldü. Bir yılda sigortalı kadın çalışan sayısı Türkiye genelinde 40 bin azaldı.

İş yeri sayısının 69 ilde arttığı söz konusu dönemde, KOBİ sayısında 13 bin artış, kamu çalışanı sayısında 10 bin azalış gerçekleşti. KOBİ'lerde istihdam edilen sigortalı çalışan sayısı 156 bin, esnaf sayısı 44 bin ve kayıtlı çiftçi sayısı 81 bin azaldı.

Bir yılda ortalama günlük kazancı en fazla artan il Ardahan, kazancı en fazla artan sektör ise ormancılık ve tomrukçuluk oldu.