“Sonuçları kişilere bağlamak doğru değil”

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, Ankara Demir beraberliğiyle ilgili, “Sonuçtan elbette memnun değiliz ancak ben takımın kötü oynadığını düşünmüyorum” dedi.

Puan kaybı kamuoyunun önemli bir kesiminde teknik direktör hatasına, bir kısmında ise kadro dışı olan Sinan’ın yokluğuna bağlanmıştı. Başkan Yavuz, bu yaklaşımın doğru olmadığını söyledi, “İyi veya kötü, sonuçları kişilere bağlamamalıyız. Birlikle kazanılır veya kaybedilir” dedi.

“KAFASINI EĞİP ÇIKMASI GEREKİYORDU”

Yavuz, Burak Süleyman ile taraftar arasında yaşanan gerginliği değerlendirirken, “Burak ağır bir grip geçiyordu ancak oynamayı çok istiyordu. İğne yaptırarak biraz toparladı ve takımdaki yerini aldı. Borçlu olduğunu düşündüğü için de ekstra bir şeyler ortaya koymak istiyordu. Ancak hem rahatsızlığı, hem baskı bir araya gelince istediklerini yapamadı. Taraftar da onunla ilgili beklenti içerisinde, sahada bunu göremeyince tepki gösteriyor. Ne olursa olsun Burak’ın tepki karşısında kafasını öne eğip çıkması gerekiyordu” dedi.

“SİNAN İLE İLGİLİ SÜREÇ İŞLİYOR”

Başkan Bahri Yavuz, taraftarın af beklentisi içinde olduğu Sinan Pektemek’in durumuyla ilgili olarak da açıklama yaptı, “U19 takımıyla antrenmanlara devam ediyor. Alt yapı antrenörlerinden kendisiyle ilgili bilgiler alıyoruz. Bize değil ama takım kaplanlarımıza pişmanlığını dile getirmiş, onlar da bize aktardı. Kimi kesimlerin istediği, beklediği gibi Sinan’ı takıma lazım diye affetmemiz söz konusu değil. Oğuzhan gibi, yanlış yaptım, bir daha olmayacak duygusuyla dönmesi lazım. Bu süreç işliyor. Sabırlı olunmalı” dedi.