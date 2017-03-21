3.Lig 1. Grup’ta bitime 7 hafta kaldı, son düzlüğe girildi.

Altay deplasmanındaki kayıpla liderin 7 puan gerisine düşen ancak umutlarını yitirmeyen Kocaelispor, şampiyonluk şansını sonuna kadar zorlamak istiyor.

SANCAKTEPE’NİN ÖNEMLİ AVANTAJI VAR

3.Lig 1. Grup’ta artık son düzlüğe giriliyor. Biteme 7 hafta kala Sancaktepe, Kocaelispor ve Altay arasındaki şampiyonluk yarışında finişe kimin varacağı merak ediliyor. Sancaktepe’nin önemli puan dışında iki takipçisiyle evinde oynama avantajı var. Liderin dezavantajı deplasmanda bir maç fazla oynayacak olması. İstanbul ekibinin dışardaki 4 maçı da çok zorlu.

KOCAELİSPOR UMUDUNU SÜRDÜRÜYOR

Kocaelispor 7 puanlık farka rağmen umutlarını sürdürüyor. Sancaktepe’yi yenmekten başka seçeneği bulunmayan Yeşil-Siyahlı ekibimiz rakibinin diğer maçlarda da ciddi puan kayıplar yapacağı inancında. Maç fazlası bulunan Altay ise şansı ez az takım görüntüsünde. İzmir ekibinin hem puan farkını kapatıp, hem de iki rakibini geçme ihtimali oldukça düşük.

ARALARINDAKİ MAÇLAR ÖNEMLİ

Sondan dördüncü haftadaki Sancaktepe-Kocaelispor ve sondan ikinci haftadaki Sancaktepe-Altay maçlarından çıkacak sonuçlar çok önemli. Şampiyonluk puan barajının 69-72 arası olması öngörülüyor. Bu durumda Yeşil-Siyahlı ekibin kalan haftalarda Sancaktepe’yi kayıpsız geçme şartıyla en fazla 3-4 puan kaybetme kredisi gözüküyor.