Sorumsuzluk cezasız kalmadı
İzmit Belediyesi yola taş dökerek önlem almayan müteahhide 5 bin TL para cezası kesti.
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İzmit Arızlı yolu üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışma yaparak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan inşaat firmasının sorumsuzluğu cezasız kalmadı. Vatandaşların da şikayetlerine neden olan Arızlı bölgesine giden İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, bir müteahhidin yol kenarına taş dökerek tehlikeye davetiye çıkardığını gördü. Özellikle geceleri büyük tehlike oluşturan duruma anında müdahale eden zabıta, bölgede çalışma yapan inşaat firmasına Kabahatler Kanunu'na istinaden 5 bin lira ceza uyguladı. Taşları da bulunduğu bölgeden kaldırtan zabıta yetkilileri, "Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren kimseye taviz vermemiz mümkün değil" dedi.
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