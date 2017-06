SORVIVOR, OGEDAY, VEFA VE SADAKAT!

Bu haftaki yazımı engin hoşgörünüze sığınarak genelde ailemiz için, özelde de abim ve benim için önemli olan, bizleri duygu seline kaptıran ve Türkiye’nin de tanık olduğu muhteşem bir vefa örneğine hasretmek istiyorum.

Acun Ilıca’nın hazırlayıp sunduğu şu meşhur SORVIVOR yarışmasını oldum olası hiç sevmem. Hatta üniversiteye hazırlanan bir evladımızın tam bir senesine mal oldu bu yarışma. Onun yüzünden bir yıl üniversiteye gecikmeli başladı bizim bir çocuğumuz. Dolayısıyla, hiçbir yönüyle ilgi alanıma girmiyor bu Sorvıvor. Yalnız bu sene bizim ailemiz için bu Sorvıvor yarışmasının özel bir önemi vardı. Bu yarışmanın şampiyonu olan Ogeday GİRİŞKEN isimli genç, geçen sene 13 Temmuz 2016 tarihinde bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden yeğenim Muhammed CANŞİ’nin Fenerbahçe Spor Kulübünün Kürek Takımından en samimi arkadaşı. Ogeday, o kadar vefalı bir genç ki, Sorvıvor’da her kazandığı sette, Başını semaya kaldırıp “kardeşim” diye haykırarak yeğenim Muhammed’in sağ iken kendisine hediye ettiği kolyeyi öpüp başına koyarak ona olan gerçek arkadaşlığını, vefasını ve dostluğunu bütün Türkiye’ye ilan etti.

Nihayetinde şampiyon olunca, Acun Ilıcalı Ogeday’a duygularını sordu. Ogeday’ın ulusal basın-yayın kuruluşlarına yansıyan o duygu dolu vefalı açıklaması aynen şöyle:

“Ben buraya gelmeden önce bir arkadaşıma söz vermiştim hiç bir zaman dile getirmedim, duygu sömürüsü olarak anlaşılmasın diye. Kazandığım takdirde arkadaşlarım “Hereke Sümer Spor” diye yeni bir kulüp kurdular. Onlara bir tekne alma sözü vermiştim ve kardeşim olan Muhammed Canşi'nin adını vereceğim demiştim. Arkadaşlarıma ve kardeşime verdiğim bu sözü tuttum” Dedi. O, bu açıklamayı yapınca, bütün aile hepimiz çoluk-çocuk hüngür hüngür ağladık.

Bilmeyenler için tekrar hatırlatmak isterim, yeğenim Muhammed Canşi, Ogeday GİRİŞKEN’in kürek takımından arkadaşıydı ve geçen sene 13 Temmuz 2016 tarihinde geçirdiği trafik kazasında 25 yaşında hayatını kaybetmişti.

Değerli dostlar, Ogeday ve ailesinin vefalı davranışları bu anlattıklarımla sınırlı değil elbet. Muhammed, kaza yaptıktan sonra tam 38 gün Pendik’teki Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördü ve o tedavi esnasında, başta Ogeday olmak üzere, tüm ailesi gece-gündüz bir an bile Muhammed’i yalnız bırakmadılar. Her an gözyaşı döktüler. Ciğeri parçalanıyordu. Her seferinde o bizi teselli ediyordu. Vefatında da musalladaki tabutuna sarılıp dakikalarca hüngür hüngür ağlayarak gözyaşı döküyordu. Yani anlayacağınız Ogeday kardeşimiz bu ödülü bileğinin gücüyle hak etmekle beraber aynı zamanda gösterdiği vefa örneği gereği ADAM GİBİ ADAM olduğunu bütün cihana gösterdi. Demem o ki, her yönüyle bu ödülü fazlasıyla hak etti Ogeday. Dolayısıyla, bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diler, ailesi ve sevenleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesini Yüce Mevla’dan niyaz ederim.

RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ

Bir aylık mübarek Ramazan mektebini başarı ile tamamladık. Bu mektebin bir karnesi olan Mübarek Ramazan Bayramının bu gün üçüncü günü… Bayramın, Tüm insanlığa, İslam âlemine ve Kocaeli’mize hayırlar getirmesini temenni eder, saygılar sunarım.