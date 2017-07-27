SOSYAL MEDYA TERÖRÜ

Sosyal medya kullanmayan binlerce insan olmasına karşın, bir çok kişi için sosyal medya vazgeçilmez bir alışkanlık. Kimisi için haber kaynağı, kimisi için zaman geçirme, sosyalleşme aracı, kimisi bilgilenme amacıyla kullanıyor, kimisi de neden kullandığını bilmiyor.

Ama bir grup var ki bunlar sosyal medyayı çeşitli konularda başkalarını etkilemek, bilgilendirme adı altında yanlış bilgiler yaymak, söz ile saldırmak, çeşitli konuları ve görüşleri provake etmek, insanları itibarsızlaştırmak, gücünü yetirmeye çalışmak için bilinçli kullanıyor.

Özellikle kalabalık sosyal medya gruplarına üye olarak buralarda propagandalarını yapmaya çalışıyorlar. Kendilerince görevlerini yapıyorlar. Amaçları kendilerine göre çok masum. Amaçlarına ulaşmak için biri veya birilerini hedef alıp sürekli tetikte bekleyip, sosyal medya ayak izlerinizi takip edip fütursuz, saygısız saldırıyorlar, düşünceleri çarpıtıp adeta pusu kuruyorlar. Kendileri pervasızca mesajlar yazıp, sizin paylaşımlarınızı, beğenilerinizi fütursuzca eleştirebiliyorlar.

Bu tür durumlarda bu kişilere uyarak konuyu devam ettirirseniz, tartışırsanız, onlara daha fazla konuşma malzemesi hazırlamış oluyorsunuz. Hiç gerek yok. Yapılacak en iyi iş muhatap olmamak, konuşmamak, kışkırtmalarına yenik düşmemek. Onlar, sizi kışkırtmak, hodri meydan dedirtecek duruma getirmek isteyeceklerdir. Aldırmamak, bu kişileri hastalıklı bir ruh olarak görmek, sosyal medyanın teröristi olarak değerlendirmek gerek.

Amaçları kışkırtarak kendi düşüncelerinin daha fazla savunuculuğunu yapmak. Asla uzlaşmazlar. Çünkü görevleri uzlaşmak değildir. Birilerine sataşarak, düşüncelerinden bahsetmek, birilerini, bir şeyleri kötülemektir. Zamanlarını bunun için harcarlar. İyi ve faydalı hiçbir işi beğenmezler. Size bir süre sonra bu tartışmalar boşa geçen zaman olarak gelecektir. Onlar için asla. Çünkü onlar kendilerince görevlerini yapıyorlar. Sosyal medyada terör üretiyorlar veya katkıda bulunuyorlar.

Son dönemde çeşitli gruplarda sıkça gördüğüm bu konuşmalar iletişim açısından baktığınızda konuşulan konu ile ilgili algı oluşturmaya, görüşlerini yaymaya yarıyor. Bu tuzaklara düşerseniz bu tür kişilerin amaçlarına farkında olmadan hizmet etmiş oluyorsunuz.

Sosyal medyada yazışırken tanıdığınız yada tanımadığınız kişilerin akıllı mı, deli mi, şizofren mi, alkollü mü, kötü niyetli mi, aklı başında mı, kime hizmet ediyor olduğunu bilemezsiniz.

Ne yazık ki sosyal medyada kirli haber çok ve hızlıca yayılıyor. Malum, internetin iyi tarafı da var kötü tarafı da. Tamamen kullanacak kişinin niyetine ve bakış açısına bağlı.

Şu da bir gerçek ki, önümüzdeki zamanlarda internet ve sosyal medya kötü niyetli kişilerce daha yaygın kullanılacak gibi görünüyor. Bunu engellemenin yolu ise bireysel olarak dikkatli olmak. Sosyal medya terörüne bilerek veya bilmeden destek vermemek. Kaynağı iyi bilinmeyen haberleri paylaşmamak. İnsanlarla gereksiz ve zamanınızı alacak tartışmalara girmemek, kışkırtmalara kanmamak, bireysel olarak sosyal medyada bulunma amacınızı ve sürenizi belirlemek ve bunun dışına çıkmamak. Yani kendi kendinizi denetlemek, sosyal medya okyanusunda kaybolmamak, hatta batmamak, boğulmamak. Kendi otokontrolünüzü sağlamak.

Sözün özü, sosyal medya terörü bariz hissediliyor, önlem almak, dikkatli olmak gerek.