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Sosyal medyada örgütlenip koşu yaptılar

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Sosyal medyada örgütlenip koşu yaptılar
Sosyal medya üzerinden örgütlenen "Koşu Tutkunları" adlı grubun düzenlediği "Sen de koşabilirsin" kampanyası çerçevesinde Kocaeli'de bir araya gelen sporseverler, 10 kilometre koşu yaptı, mavi bayraklı Altınkemer Plajı'nda denize girdi.

Sosyal medyada yaklaşık 3 yıl önce örgütlenen ve yaklaşık bin 400 üyesi bulunan grup üyeleri, İstanbul ve Bursa'dan gelerek, Karamürsel'de bir dizi etkinlik yaptı.

Koşu tutkunları, beden eğitimi öğretmeni Ayşecik Yüksel'in ısınma ve esneme egzersizleri yaptırmasının ardından, 10 kilometre koşu yaptı. Koşuya, grup üyelerini gören çevredeki vatandaşlar da katıldı. Koşunun arından, mavi bayraklı Altınkemer Plajı'nda denize girerek serinleyen üyeler, daha sonra birlikte kahvaltı yaptı. 

Grup adına konuşan grup kurucularından, koşu tutkunları İstanbul grubu lideri Özkan Yüksel, "Koşmak benim için bir tutkudur" diyen herkesin, ister yalnız ister grupla beraber koşmak ya da sadece yürümekten hoşlananların, koşu deneyimlerini, anılarını, yazılarını paylaşabilecekleri ortak buluşma noktası olan Fecebook üzerinden 3 yıl önce "Koşu Tutkunları" isimli bir sayfa oluşturduklarını anlattı.

Türkiye'de insanları daha sağlıklı bir yaşam için harekete geçmeye davet ederek, koşu sporu kültürünün bilinçli bir şekilde yapılmasını ve yayılmasını hedeflediklerini belirten Yüksel, şu an için yaklaşık bin 400 üyeye ulaştıklarını ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sportif etkinlikler düzenlediklerini ifade etti. 

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