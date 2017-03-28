Sosyal medyada PKK propagandasına hapis cezası

Kocaeli'de, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Seyfettin Adıyaman 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Kararın onanmasına kadar sanığın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seyfettin Adıyaman ve avukatı katıldı. Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık, savunmasında, suç işlediği iddia edilen tarihlerde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u yeni kullanmaya başladığını belirterek, suç unsuru metin ve görselleri kendisinin yazmadığını, sadece paylaştığını söyledi. Suç işleme kastıyla hareket etmediğini savunan Adıyaman, tahliyesini istedi. Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın, kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı çıkış şartıyla tahliye edilmesine hükmetti.

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