  • BIST 90.182
  • Altın 147,188
  • Dolar 3,6470
  • Euro 3,9541
  • Kocaeli 12 °C

Sosyal medyada PKK propagandasına hapis cezası

»
Sosyal medyada PKK propagandasına hapis cezası
Kocaeli'de, sosyal medyada terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Seyfettin Adıyaman 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Kararın onanmasına kadar sanığın yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Seyfettin Adıyaman ve avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin ardından söz verilen sanık, savunmasında, suç işlediği iddia edilen tarihlerde sosyal paylaşım sitesi Facebook'u yeni kullanmaya başladığını belirterek, suç unsuru metin ve görselleri kendisinin yazmadığını, sadece paylaştığını söyledi. 

Suç işleme kastıyla hareket etmediğini savunan Adıyaman, tahliyesini istedi.  Esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın, kararın onanmasına kadar adli kontrol ve yurt dışı çıkış şartıyla tahliye edilmesine hükmetti. 

Bu haber toplam 364 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Himmet yoksa Samanyolu izle!28 Mart 2017 Salı 12:37
  • Cinayet davasında karara doğru28 Mart 2017 Salı 10:58
  • FETÖ davasında ilginç ifade:"Uganda'nın ananasını ve Nil Nehri'ni merak ettim"28 Mart 2017 Salı 09:41
  • İhraç edilen mühendise tahliye28 Mart 2017 Salı 09:34
  • FETÖ elebaşı Gülen'in amcasının oğlu: "Gülen’i en son..."27 Mart 2017 Pazartesi 23:52
  • İntihar için köprüye çıktı zor ikna edildi27 Mart 2017 Pazartesi 20:10
  • Bisiklet hırsızı kameraya böyle yakalandı27 Mart 2017 Pazartesi 18:54
  • Gebze’de elleri, ayakları bağlanmış ceset bulundu27 Mart 2017 Pazartesi 18:28
  • Terör propagandasına hapis cezası27 Mart 2017 Pazartesi 17:18
  • Kar maskeli soyguncu yakalandı27 Mart 2017 Pazartesi 15:56
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti