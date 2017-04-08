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Sosyal medyada tartışıp pompalıyla vurdu

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Sosyal medyada tartışıp pompalıyla vurdu
İzmit Hacı Hasan Mahallesi Eker Sokak'taki Tüysüzler Parkı’nda meydana gelen olayda 15 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, A.H. (15) ile A.İ.A. (15) isimli iki çocuk, sosyal paylaşım sitesi üzerinden henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Tüysüzler Parkı’na gelen A.H., eline aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş etmeye başladı.

O esnada parkta olan A.İ.A. ise kaçmak isterken kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. Olayın ardından A.H. kaçarak kayıplara karışırken, çevredekilerin haber vermesi sonucu bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan A.İ.A. ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaçan çocuğun yakalanması için operasyon başlattı.

Kerim YAVUZ

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