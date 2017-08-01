Sosyal tesislerin temeli atıldı

Gebze Belediyesi tarafından Barış Mahallesi’ne kazandırılacak olan Barış Parkı Sosyal Tesisi Temel Atma Töreni dualarla gerçekleştirildi.

Temel atma törenine ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Barış Mahallesi Muhtarı Erol Yıldız ve mahalle sakinleri katıldı. Temel atma töreninin açılışında kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Barış Mahallesi Muhtarı Erol Yıldız, mahallelerine yapılan yatırımlar ve desteklerinden ötürü Gebze Belediye Başkanı Temel atma töreninde konuşan ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Barış Mahallesinde bir sosyal tesise ihtiyacımız vardı. Barış Mahallesi konumu itibari ile oldukça güzel bir mahallemiz. Mahallemize yapacağımız bu tesisle birlikte tren yolu üzerine de üst geçit yapılacak, onun da onayı geldi ihalesini gerçekleştiriyoruz. Bu tesisimiz çok yönlü kullanılacak şekilde planlandı. Tesisimizde restoran-kafe, düğün salonu, mescit, oyun salonu ve idari ofisleri yer alacak. Bu tesis sayesinde mahalle sakinleri burada düğünlerini, nişanlarını yapabilecekler. Barış Parkı’na canlılık ve hareketlilik gelecek. Şimdiden bu tesisimiz Gebze’mize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Bugün bu yatırımları yapma imkanı bulduğumuz için hükumetimize başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, milletvekillerimize mesai arkadaşlarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Selamlama konuşmalarının ardından yapılacak olan tesisin hayırlara vesile olması temennisi ile dua edildi, kurban kesildi. Duanın ardından temele ilk çimento için protokol üyeleri hep birlikte düğmeye bastı. Başkan Köşker hayırlı olsun temennisinde bulundu.