Soydaş, “Daha dirençli oynamamız gerekiyor”

Kırmızı-Siyahlı ekip, bugün yapacağı son çalışmadan sonra yarın İstanbul’da kampa girecek. Teknik Sorumlu Ramiz soydaş, kazanmak için çok daha dirençli bir mücadele ortaya koymak istediklerini söyledi.

DERBİYİ UNUTTU

Teknik Sorumlu Ramiz Soydaş, Darıca GB maçında yedikleri gole kadar çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, “Kendi kalemize attığımız gole kadar iyi mücade ettik. Yediğimiz golden sonra, organize ataklar yerine bireysel oynamaya çalıştık, bu da rakibimizin işine geldi, boş alanlar buldu. Sonuçta bu karşılaşmayı unuttuk, EROK Spor maçını düşünüyoruz. Çor zorlu bir gruptayız, her maçın bir stratejisi olacak. EROK Spor maçında çok daha dirençli bir oyun ortaya koyup, kazanmak istiyoruz” dedi.