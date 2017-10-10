Soydaş: “Hakem iyi niyetli değildi” Gürses: “Farklı kazanacağımız maçtı”

İki takımın teknik sorumluluğu değerlendirmelerde bulundu. Ramiz Soydaş hakemden yakındı, rakibi kutladı. Gürses Kılıç ise hakemin kötü bir yönetim gösterdiğini belirterek farklı galibiyeti kaçırdıklarını söyledi.

GÖLCÜKSPOR KEYİFSİZ

Haftayı derbi yenilgiyle geçiren Gölcükspor’da yüzler asık. Teknik sorumlu Ramiz Soydaş maçla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Ne yazık ki, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Hakemin iyi niyetli olmadığını herkes gördü. Her iki ekibi de gereksiz fauller verdi, maçı çileden çıkardı. Derbiler her zaman zor olur. Darıca’ya kutluyorum. Bu hafta şampiyonluk mücadelesi veren Erok deplasmanına gideceğiz. Burada kaybettiğimiz puanları İstanbul’da telefi etmeye çalışacağız” dedi.

DARICA GB’DE MUTLULUK

Derbinin kazanına Darıca G.B’nin teknik sorumlusu Gürsel Kılıç ise oldukça mutlu. Kılıç yaptığı yorumda, “Çok zor bir maçta, üstün oynayan bizdik. İlk yarıda çok net pozisyonlar bulduk, cömertçe harcadık. Farklı kazanmamız gerekiyordu. Hakem çok basit sarı kartlar gösterdi, iyi bir maç yönetmedi. Derbi maçın stresiyle gerginlikler oldu, büyümeden kapandı. Şimdi Tire maçına hazırlanıp daha da yukarıya çıkacağız” dedi.