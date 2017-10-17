Soydaş istifa etti
Gölcükspor’un tecrübeli teknik adamı Ramiz Soydaş görevinden istifa etti.
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Gölcükspor’un tecrübeli teknik adamı Ramiz Soydaş bugün öğlen saatlerinde Kırmızı – Siyahlı yönetimle yaptığı toplantı da görevinden istifa ettiği belirtildi. Konu hakkında yönetimden net bir açıklama yapılmazken, Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, teknik patron Ramiz Soydaş’ın istifa ettiğini doğruladı. Şahin konuşmasının devamında yönetim ve Ramiz Soydaş’ın toplantıya devam ettiğini ve hocayla görüştüklerini belirtti. Şahin bu akşam net bir açıklama yapacaklarını ve hocayla devam edip etmeyeceklerini belirteceklerini iletti.
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Etiketler : Gölcükspor, Ramiz Soydaş
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