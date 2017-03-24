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Sözleşme imzalandı..Vatandaş artık ilaç alır gibi alacak

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Sözleşme imzalandı..Vatandaş artık ilaç alır gibi alacak

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğiyle düzenlenen “SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Bilgilendirme” çalıştayında konuşan Ecz. Hüseyin Gezer, “Yürürlüğe girecek sözleşme ile tıbbi malzemelerin halka reçete karşılında ilaç gibi temin dilmesinin temeli atıldı. Nisan ayı itibarıyla yürürlüğe girecek. Vatandaşlar artık ilaç alır gibi tıbbi malzeme alabilecek” dedi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) ve Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliğiyle düzenlenen “SGK Ayakta Tedavide Kullanılan Hazır Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Bilgilendirme” çalıştayı bugün odanın Burhan Kasım Meclis Salon’unda gerçekleşti. Çalıştaya da SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Sağlık SGK Müdür Vekili Ecz. Bükey Kolaylı, KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Hüseyin Gezer, GSS Genel Müdür Vekili Uzm. Dr. Gazi Alataş, SGK Başkan Yardımcısı Op. Dr. Orhan Koç ve katılımcılar yer aldı. Çalıştay 24-25 Mart tarihleri arasında yapılacak.

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3 İLDE 100 SÖZLEŞME İMZALANDI
Açılış konuşmasını Sağlık SGK Müdür Vekili Ecz. Bükey Kolaylı yaptı. Kolaylı,  toplantının amacına ulaşmasını temenni etti. SGK İl Müdürü Nurettin Nacar ise, “Bu güne kadar Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerimizden 100 satış merkezi ile sözleşme yapmış bulunmaktayız. Bu ayın sona kadar da devam edecek. Sözleşme yapmayan arkadaşlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ecz. Hüseyin Gezer’de şu ifadelere yer verdi: “Yürürlüğe girecek sözleşme ile tıbbi malzemelerin halka reçete karşılında ilaç gibi temin dilmesinin temeli atıldı. Nisan ayı itibariyle yürürlüğe girecek. Vatandaşlar artık ilaç alır gibi tıbbi malzeme alabilecek. Bu hizmet için hazırız.”

Çiğdem ARMAĞAN

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