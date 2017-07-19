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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı

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Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan atama sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan atama sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sözleşmeli öğretmen alımı için tercih başvurularının 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılmasının ardından, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarının "atama.meb.gov.tr" adresinden açıklandığı bildirildi.

90 branşa atama yapıldı

Buna göre, atama tercihinde bulunan öğretmen sayısı 46 bin 523, ataması yapılan öğretmen 20 bin 125, atama yapılan branş sayısı da 90 olarak belirlendi.

Sınıf öğretmenliği, 3 bin 570 öğretmen ile en çok atama yapılan branş oldu. İngilizce branşına 2 bin 193, ilköğretim matematik öğretmenliğine bin 835, okul öncesine bin 720 ve din kültürü ve ahlak bilgisi branşına da 2 bin 143 öğretmen atandı.

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine görevlendirildi.

Öğretmenler, 1 Eylül'de göreve başlayacak.

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