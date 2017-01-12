Sözünü tutmayan Başkan ile artık hiçbir işim olmaz

Köşemi takip edenler mutlaka hatırlayacaktır. Sezon başında Kocaelispor, Güneşspor’un genç yeteneği Uğurcan’ı istemiş ancak kulüp yönetiminden olumlu yanıt alamamıştı. Uzun yıllar bu kulüpte yöneticilik yapmış, hizmet etmiş biri olarak genç bir yeteneğin Kocaeilispor’a kazandırılması için devreye girdim, hatırımı kullanmak istedim. Başkan Nebil Uzun yaptığımız telefon görüşmelerinde, “Şu anda bizim takıma lazım. Devre arası için sana söz” demişti. Hepimiz devre arasını heyecanla bekliyorduk ki, senelik izinde olduğum süreçte gazetede gördüğüm o habere inanamadım. Güneşspor’un Uğurcan’a BAL takımı Adıyaman’a verdiği yazıyordu haberde. Gazetemiz internet sitesinde haberin altına biri haklı olarak, “Hayrettin bey ne oldu hani söz almıştınız, futbolcu gitti” diye tepkisini yazmış. Haberin altına Güneşspor yöneticisi sevgili Ali Şentürk de bir yazı yazmış. Demiş ki, “Aydın Günaydın’a sorduk, 98 doğumlu A takıma hemen alamayız deyince izin verdik”

ÜZGÜN VE ÖFKELİYİM

O bunu demiş, bu şunu. Burada önemli olan, ortada verilen bir söz var. Kulübün Başkanı bana, “Söz devre arasında vereceğiz” demişse, diğer konular sadece teferruattır. Nebil Uzun beni aramadı, haberi gazetede okudum. Demek ki, verdiği sözü unutmuş. Söz vermeyi hafife almış. Çok üzgün ve bir o kadar da öfkeliyim. Hiçbir şekilde gündeme getirmek istemezdim ama beni mecbur ettiler. Güneşspor’a kuruluşundan bu güne çok desteğim olmuştur. Ali ne zaman sıkışsa arar, yardım ister. Her zaman olmasa da isteğini karşılarım. Kendi cebimden de çıkartıp veririm, ilişkilerimi kullanarak gücü olan dostlarımdan yardım alarak Güneşspor’un sıkıntısına çare olmaya çalışırım. Bunları yaparken teşekkür falan da beklemem. Güzel işler yapılan kulübe elimden geldiğince destek olmam gerekir diye bakarım.

HİÇ HATIRIM YOKMUŞ

Tüm bu gerçekler ışığında o kulüpten bir futbolcuyu Kocaelispor’a aldıracak kadar bir hatırım olmasını beklerdim. Bu olmadı. Üstüne bir de verilen söz tutulmadı. Hani genç futbolcu üst liglere gider de, istikbali düşünüldü diye kabul edebilirim ama öyle değil. BAL’a, daha düşük bir lige gidiyor. Futbolcuya da yazık. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’a mahcup oldum. Devre arası iş tamam demiştim. Kendisinden ve Kocaelispor camiasından özür diliyorum. Güneşspor ile ilgili düşüncelerim değişmeyecek, ailece görüştüğüm, kardeşim kadar sevdiğim Ali Şentürk’e de bir kırgınlığım, kızgınlığım yok. Bu olayda tek muhatabım Başkan Nebil Uzun’dur. Verdiği sözü tutmadığı için kendisini kınıyorum, Allah’ın selamı dışında kendisiyle artık hiçbir işim olmayacağını belirtmek isterim.

Faruk Eratay Hocayı çok üzmüşler

Öncelikle kısa bir süre önce vefat eden Gölcükspor’un efsane masörü Necmettin Zafer Ağabeye gani gani rahmet diliyorum. Özellikle Karamürselspor’da çalıştığı dönemde kamp ortamlarında çok sohbetimiz olmuştu kendisiyle. İşi çok seven ve iyi yapan değerli bir emekçiydi. Mekanı cennet olsun. Necmi Ağabeyin Gölcük’teki cenazesinde hiç hoş olmayan bir durum yaşanmış. Hakem camiasının duayen ismi, benim çok sevdiğim Faruk Eratay Ağabey cenazeden sonra ağlamaklı bir şekilde arayıp yaşananları aktardı.

“HAKKIMI HELAL ETMİYORUM”

Faruk Ağabey kim olduğunu bilmediği birinin sesini yükselterek kendisine, “Sana hakkımı helal etmiyorum” diye bağırdığını söyledi. Aralarında bir tartışma olmuş haliyle. Bağıran kişi Eratay’a, “Yılmazspor’un 10-0 yenildiği maçı yönetmiştin. Biz o sezon averajla şampiyonluğu kaybettik, bunun sorumlusu sensin ”diye devam etmiş. Faruk Ağabey şaşırmış ve üzülmüş doğal olarak ve istemeden de olsa yüksek ses tonuyla o kişiye “Benim o işlerle alakam olmaz” diye cevap vermiş. Cenaze töreninde karşılıklı atışmalar haklı olarak tepkiyle karşılanmış.

KİMDİR BU ŞAHIS, ÇIKSIN ORTAYA

Faruk Ağabey telefonda çok üzüntülüydü, cenaze gibi hassas bir ortamda verdiği rahatsızlık için orada bulunanlardan özür diledi. Merak ettim kim bu adam, hangi kulüp diye ve Gölcük’te aklıma gelen ilk isimlerden biri olan Metin Peken’i aradım. Metin Hoca da cenazedeymiş ama bu durumdan haberdar değilmiş. Orada bulunan dostlarını arayıp, döneceğini söyledi. Kısa bir süre sonra da aradı. Ne yazık ki kim olduğunu öğrenememiş. Buradan çağrı yapalım. Necmi Ağabeyin cenazesinde Faruk Eratay’a hakkını helal etmeyen kulüp temsilcisi kimse lütfen ortaya çıksın. O zaman neler yaşanmış bir anlatsın. Öyle cenazede birini itham edip kaçmak yok.

O TARAKLARDA BEZİ HİÇ OLMAMIŞTIR

Faruk Eratay’ın hakemlik yaptığı dönemi çok iyi bilirim. Sayısız maçını bir basın mensubu olarak izledim. Ayrıca futbol oynarken birçok maçını da yönetmiştir. O dönem herkesin malumu alavere dalavere işler çoktu, kimi hakemlerin adı çıkmıştı. Ancak Faruk Eratay kesinlikle onlardan değildi. O taraklarda bezi hiç olmamıştır. Hatta o dönemin en dürüst, en temiz hakemlerinden biriydi de diyebilirim. Şaibeli hiçbir işi olmamıştır. Sadece hakemlikle değil, sonraki dönemde İl Hakem Kurulu Başkanlığı ve yöneticiliği dönemlerinde en küçük bir yanlış işini görmedik, duymadık. Hakem kurumuna hizmet ettiği sürece doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamıştır. Benim bildiğim budur. Bu dünyada da, ötede de her türlü şahitliğini yaparım.

Helvacı iş başında!

Önceki gün akşam saatlerinde Gebzespor’un teknik patronluğuna getirilen sevgili Ergun Ortakcı aradı. Önce, “Göreve geldik, arayıp hayırlı olsun demedin” diye sitem etti. Haklı gerekçe olmasa da izinde olduğumu, yeni döndüğümü söyledim, özür diledim. Gebzespor Başkanı İlker Çakır, Ortakcı ile el sıkıştığında ilk yarının son hafta maçları oynanacaktı ve liderle arada 3 puan fark vardı. Ortakcı’nın tribünden izlediği Edirne maçında temsilcimin şok bir yenilgi almasıyla, liderle aradaki fark 6’ya çıktı ve moraller doğal olarak bozuldu.

MÜTHİŞ TRANSFERLER YAPTILAR

Ligin süresi kısa ve 6 puanlık fark önemli. Ortakcı yönetimindeki Gebzespor’un işi elbette kolay olmayacak. Ancak devre arasındaki transferlere baktığımızda Mor-Beyazlıların müthiş isimleri kadrosuna dahil ettiğini ve işi çok sıkı tuttuğunu görüyoruz. Özellikle Ankaraspor’dan tanıdığımız Jaba transferi önemli. Sevgili Ergun Ortakcı diğer transferlerin de takıma önemli güç katacağını söyledi. Kuşkusuz ki, özellikle ilk iki maç çok kritik. Önce Hereke Yıldız deplasmanına çıkacaklar sonra içerde lider Velimeşe ile oynayacaklar. Bu iki maçı kayıpsız geçebilirlerse şampiyonluk yarışında çok iyi bir konuma gelebilirler.

O SENE, BU SENE OLACAK İNŞALLAH

Gebzespor’un hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bir Başkanı, arkasında güçlü bir taraftar desteği var. Yenilerle birlikte kadro da iyi bir duruma geldi. En kalitelisinden un var, şeker var. Helva yapmak zaten Ergun Ortakcı’nın işi. En son Kocaelispor olmak üzere birçok takımda bunu gösterdi. Ergun Ortakcı Gebzespor’u da şampiyonluğa taşıyacaktır. Mor-Beyazlı camia için o sene, bu sene olacak inşallah

Stat ismi olarak güzel bir öneri geldi

Yakında açılacak Alikahya’daki stadyuma verilecek ismin ne olması gerektiğine dair önerilere köşemde yer veriyorum. Dün öğleden sonra Kartepe Belediyesi meclis üyesi, Kocaelispor’un eski futbolcusu ve teknik direktörü sevgili Faruk Sarman aradı, aklından geçen öneriyi paylaşmak istediğini söyledi. Nedir diye merakla sorduğumda, “28 Haziran Stadyumu” dedi. 28 Haziran malum İzmit’in kurtuluşu. Aslında ilk aklımıza gelen isimlerden biri olmalıydı ama nedense unutmuş, atlamışız. Sevgili Faruk Sarman hatırlatmış oldu. Valimiz Kocaeli kentine özel bir isim olacak dediğine göre, stadyumun adı için kurtuluş günü düşünülebilir, güçlü bir aday olabilir.