SP, Baro’ dan vekalet istedi

Sinan Ejderoğlu’nun Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından Saadet Partisi(SP)Kocaeli İl Başkanlığı’na getirilen Nurettin Çelik ve ekibi ilk ziyaretini Kocaeli Barosu’na yaptı.

Ziyarette konuşan İl Başkanı Nurettin Çelik, “Bu dönem için sizden vekalet almaya geldik” dedi.

Ziyarette konuşan SP İl Başkanı Çelik, “Yeni görevlendirme yapıldıktan sonra ilk ziyareti baroya yapmak istedik. Adalet yürüyüşü devam ediyor. CHP, demokratik hakkını ülkenin geleceği için kullanıyor. Başka boyutlara çekilmeden hedefine ulaşacak bir çalışmadır. Adalet hepimiz için gerekli. Yaşadığımız coğrafyada halkımızla beraber savunmayı organize eden sizler adaleti tesis eden hakim ve iddia makamı var. Bu kurumda baskı varsa kimse görevini yapamaz. Kitapta yazanlar geçerli olur. Verilmesi gereken karar siyasi baskı mahalle baskısı diğer etmenler üzerinde farklı boyuta taşınır. Bunu biz hissediyoruz. Darbe girişimi gerçekleşti, darbelere alışık bir ülkeyiz. 1 yılda kendimize geliyorduk. 1 yıl geçti hala gelemedik. Sayın yetkililerimiz yaverlerini buldular. Yargı önüne çıkardılar. Siyasi yaverle de bulunsun. Bunu bulamadan yol yürürsek önümüzdeki günler aydınlık değil. Baromuzu ziyaret ederek önümüzdeki dönemle ilgili vekalet almaya geldik. Önümüzdeki dönemde yaşanabilir bir ülkeyi beraber kuralım. Çözümle alakalı bizim duruşumuz ortada. Eksik olan kimse duruşunu yaşantısını değiştirmeden bir seferliğine milli görüşe yönelelim. Ülke nasıl ayağa kalkıyor görsünler. Geçmişte bunu yaptık. Önümüzdeki dönemde yapacağımıza inanıyoruz. Yerelden başlayacak gerçekleştireceğimize inanıyorum. Varlık içinde yokluk çeken bir düzen var. Bu düzen bize bir numara ufak. Bunu büyütmek lazım” dedi.

SİYASİ PARTİLERE EŞİT MESAFEDEYİZ

Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ise, “Yeni yönetiminizi tebrik ediyorum. Genç, dinamik, Kocaeli ye faydalı olacak bir ekip. İlk ziyareti bize yaptığınız için teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizin can yakıcı sorunları var. Ülkenin kurucusu parti yüzde 25 oy alan bir partinin lideri bu sıcakta 28 gün yürüyorsa tek ve slogan adalet ise herkesin düşünmesi gerekiyor. Adalet, ortak şemsiyedir. Tarih boyunca adalet tam olmadı. Ülkemizde de tam gerçekleşmedi. Ama bu kadar adalete olan güven yerlerde olduğu bir dönem yaşanmadı. Siyasi partiler birinci derece sorunludur. SP’yi her zaman önemsedim. Oylar gelip geçici. Kalıcı olan ideolojidir. SP, ideoloji sağlam milli bir partidir. Ekonomi, siyaset, dış politika hedefi olan bir parti. Adalet yürüyüşü, demokratik bir talep ve barışçıl bir eylem Siyasi iktidarın bu ülkede adalet var mı diye düşünmesi gerekiyor. Bu dönem en zor dönem. İçerde ve dışarda sıkışmış durumdayız. Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor. Ülkemizde huzur, barış ve kenetlenme gerekiyor. Kenetleneceğimiz tek ortak payda hukuktur. Size ve bize önemli görevler düşüyor. Kocaeli Barosu olarak eşit mesafedeyiz. Hak hukuk ve adalette tarafız” dedi.

Ayşegül KALAYCI