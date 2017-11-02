SP İl Başkanı Çelik: “AK Parti ihanetleri itiraf ediyor”

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik, haftalık olağan basın toplantısında iktidara yüklenerek, “AK Partili yöneticiler, on beş yıldan beri sergiledikleri belediyecilik anlayışı sonucu şehirlerimizde neden oldukları tahribatı bir bir itiraf etmeye başlamışlardır” dedi.

İLK ÖNCE ŞEHİTLER

İl binasındaki basın açıklamasında konuşmasına sabah saatlerinde alınan şehit haberi ile başlayan Çelik, “Bugün sabah saatlerinde aldığımız haberlere göre terör örgütü ile sıcak temasa giren askerlerimizden 8’inin Şemdinli’de şehit olduğu haberini teessürle aldık. Şehit askerlerimizin aileleri başta olmak üzere tüm milletimizin başı sağ olsun” dedi. Türkiye son günlerde peş peşe yapılan ihanet itiraflarıyla çalkalandığını söyleyen Çelik, “AK Partili yöneticiler, on beş yıldan beri sergiledikleri belediyecilik anlayışı sonucu şehirlerimizde neden oldukları tahribatı bir bir itiraf etmeye başlamışlardır. Başta Cumhurbaşkanı, İstanbul için yaptığı ‘ihanet’ açıklamasından sonra bu ifşaatı başlatmış, ondan güç alan İçişleri Bakanı benzer ifadeleri memleketi Trabzon için kullanarak şehrin doğasına zarar verdiklerini itiraf etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanı da bu kampanyaya katılmış ve tüm Türkiye’yi kastederek ‘Şehirlerimizin canına okumuşuz’ demeci ile ihanet yelpazesini daha da genişletmiştir. Artık kendilerinin de gizleyemediği gibi Ak Parti belediyeciliğinin şehir ve imar anlayışı bütün vahameti ile gün yüzüne çıkmış ve en yetkili ağızlar tarafından bir ‘ihanet’ numunesi olarak çarşaf çarşaf sergilenmiştir.” dedi.

İHANETLERİ GİZLEMEYE ÇALIŞMAYIN

Bu ihanetlerden Kocaeli’nin de nasibini aldığını aktaran SP İl Başkanı Nurettin Çelik, şunları söyledi:

“Biz bu açıklamaları yapan yöneticilere şunu öneriyoruz: Kocaeli'de prestij çalışmalar bahanesiyle ihanetlerini gizlemeye çalışmasınlar. Gerçekten şehrin ve şehirde yaşayan halkın gerçek sorunlarıyla ilgilenmek istiyorlarsa “Bir şehre nasıl ihanet edilir?” zirvesi düzenlesinler. Darbe girişimi sonrası, darbelerin zirvesini yapan belediye; en yetkili ağızlar tarafından gerçekleştiği ifade edilen şehir ihanetlerinin zirvesini de yapsın ki şehrin sıkıntılarına çözüm üretebilsin.

Böyle bir zirve için Kocaeli’mizin bütün tepelerini uygun hale getirdiklerini tüm şehir halkı biliyor. Zirve için uygun bulduğumuz bu tepelerin her birinin ayrı ayrı problemleri vardır. Bağçeşme, Umuttepe, Erenler-Cedit, Tavşantepe, Bayındırlık ve Gündoğdu’da muazzam bir nüfus yoğunluğu bulunmasına rağmen, kuzey-güney ulaşım aksındaki problemler çözülmemiştir. Çok sağlıksız ve çok emniyetsiz güzergahlardan toplu taşıma yapılmakta ve insanlarımız ciddi sıkıntılar yaşamaktadır.”

İmar uygulamalarında çifte standart yapıldığını aktaran Çelik, sosyal konut üretmek için kurulan Kent Konut’un lüks konut ürettiğini, fahiş fiyatla sattığını, her ilçede kat adetlerinin farklılık gösterdiğini anlattı. Çelik, “ Şehrin Yöneticileri İzmit’in tepelerine baktığında mevcut yapılaşmalardan utanmıyor mu? Kentsel dönüşüm adı altında yeni binaların kimisi 4 kat, kimisi kot farkından 6-8 kat inşa edilmekte. Allah aşkına şehre deniz tarafından bir bakın, şehir estetiği diye bir şey göremezsiniz” diye konuştu.

“KONGREYİ BİR YAPSINLAR, GÖRELLİM”

İYİ Parti’nin İl Başkanları masasına dahil olup olması ile ilgili görüşünü de açıklayan Çelik, “Kocaeli’de genel seçimlere giren her il başkanı il başkanları masasında yok. Yeterlilik ve değerlendirme sonucuna göre olabilir. Yeni kuruldu, kongresini yapsın görelim. Arkamıza Türk bayrağı asıyoruz. Bayrağın güçlenmesi adına herkes sorumluluğunu yerine getirsin” diye konuştu.

Ayşegül KALAYCI