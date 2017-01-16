SP İl Başkanı Ejderoğlu: “Kesinlikle peşin hükümlü değiliz”

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, düzenlediği basın toplantısında, SP Genel Merkezi tarafından Anayasa çalışmalarıyla ilgili, uzman akademisyen, STK temsilcileri ve araştırma kuruluşlarının değerlendirme ve tekliflerinden oluşan raporu açıkladı.

Toplantıda, İl Başkan Yardımcıları Zafer Mutlu, Fatih Polat, İzmit İlçe Başkanı Samet Gürsoy, Derince İlçe Başkanı Halil Kayın ve ESAM Kocaeli Şube Başkanı Alaattin Çakmak hazır bulundu.

Titizlik ve hassasiyetle yapılan “Nasıl Bir Yönetim Sistemi Olmalı” sorusuna cevap arandığını, birlik ve beraberliği güçlendirecek, ülke istikrarına katkı sağlayacak her türlü girişimi önemli bulduklarını belirten SP İl Başkanı Ejderoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Başbakan, Siyasi Partilerin Genel Başkanları ve TBMM’deki grubu bulunan partilerin grup başkanlarına gönderilen raporu da Kocaeli kamuoyuna acıkmamayı da görev bildiklerini söyledi.

Saadet Partisi’nin mevcut anayasanın değiştirilmesinden yana olduğunu ancak, ‘olmazsa olmaz’ şartlarının bulunduğunu, kesinlikle peşin hükümlü olmadıklarını belirten İl Başkanı Ejderoğlu, yeni Anayasa da yer almasını istedikleri 6 maddeyi şöyle sıraladı: “Kuvvetler ayrılığı ilkesi olmazsa olmaz şarttır. ‘yasama-yürütme ve yargı’ arasındaki uyum ve denge, birinin diğeri üzerinde herhangi bir hakimiyet ya da vesayet oluşturmasına imkân vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Güçlü bir yürütme organı ile doğru orantılı olarak güçlü bir Meclisin varlığı da olmazsa olmaz şarttır. Siyasi Partiler Kanunu’ndaki secim barajları tamamen kaldırılmalıdır. TBMM’de kendi iradesinin dışında feshine imkân tanıyacak her türlü düzenlemeden mutlak suretle uzak durulmalıdır. Hakkında suç isnadı bulunan bakanlar için, ‘gensoru’ benzeri bir soruşturma ve hesap sorma mekanizmasının varlığı, TBMM’nin millet adına denetleme anlayışının bir gereği olarak görülmelidir. Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmesi, Anayasa’nın amir hükmü olan ‘Tarafsızlık’ ve ‘Eşitlik’ ilkesine gölge düşürmekle kalmayacak, toplumun bütününü kucaklama noktasında eksik olarak algılanacaktır. Yargı bağımsızlığını tartışmaya açmak bile doğru değildir. Yeni Anayasa teklifi çerçevesinde üzerinde durulması gereken en önemli unsurlardan biri de yargı bağımsızlığıdır. Yargı, ne yasamanın ne de yürütmenin etkisinde kalmayacak şekilde düzenlenmelidir. Yargının bağımsız olmadığı bir yerde, haktan, hukuktan, adaletten bahsetmek mümkün değildir.”

Anayasa ile ilgili her oylamanın gizli olduğunu, ihlal etmenin suç olduğunu söyleyen Ejderoğlu, “Anayasa değişikliğinin ülkemize istikrar, huzur getirmesini ümit ederken, üzülerek ifade edelim ki, daha başlangıçta mecliste kavga şiddet görüntülerine neden olması akıl almaz bir davranıştır. Bu durum milletimizin, Meclise olan güvenine zarar verir, dünya da itibarını düşürür.” dedi.