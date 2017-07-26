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SP İl Divanı cuma akşamı

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SP İl Divanı cuma akşamı
Saadet Partisi Kocaeli teşkilatının aylık il divan toplantısı, 28 Temmuz Cuma günü saat 20.30’da Kadıköy Düğün Salonu’nda yapılacak. Toplantıya İl Başkanı Çelik başkanlık edecek.

İSTANBUL’A VAPUR TALEBİ

Saadet Partisi İzmit İlçe teşkilatı, 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapılacak mitinge İzmit’ten vapurla gitmeyi planlıyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçilecek.

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