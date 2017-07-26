SP İl Divanı cuma akşamı

İSTANBUL’A VAPUR TALEBİ
Saadet Partisi İzmit İlçe teşkilatı, 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapılacak mitinge İzmit’ten vapurla gitmeyi planlıyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçilecek.
İSTANBUL’A VAPUR TALEBİ
Saadet Partisi İzmit İlçe teşkilatı, 30 Temmuz Pazar günü İstanbul Yenikapı’da yapılacak mitinge İzmit’ten vapurla gitmeyi planlıyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçilecek.
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