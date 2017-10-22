SP'de kongre heyecanı başladı
Saadet Partisi’nin il kongresi, bugün saat 13.41’de İzmit Atatürk Spor Salonu’nda başladı. Mevcut İl Başkanı Nurettin Çelik, listesi ile birlikte tek aday.
A+A-
GENEL BAŞKAN GELDİ
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Kocaeli İl Kongresi’ne katıldı. Karamollaoğlu partili 1000 genç tarafından karşılandı. Seçim yılı 2019 öncesi Milli Görüş’ün mesajlarını İzmit’ten verecek. İl kongresinde 600 delege oy kullanacak. Tamamen erkeklerden oluşan 25 kişilik il yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu ve 26 büyük kongre delegesi seçilecek.
Çiğdem ARMAĞAN
Bu haber toplam 42 defa okunmuştur
Etiketler : Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu, Kongre, Nurettin Çelik
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.