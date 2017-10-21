SP’de yarın Genel Başkanlı kongre

PLAKA KODUNA ÖZEL

Saadet Partisi (SP) 6. Olağan il kongresi yarın yapılacak. Kongrede mevcut başkan Nurettin Çelik yeniden aday olacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan kongre saat 13.41’de başlayacak. Başkan Çelik, kongre saatini Kocaeli’nin plaka koduna özel olarak belirlediklerini ifade etti. Kongreye Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılım sağlayacak. 600 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 25 il yöneticisi, 5 disiplin kurulu üyesi ve 26 büyük kongre delegesi seçilecek.

Çiğdem ARMAĞAN

