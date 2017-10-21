SP’de yarın Genel Başkanlı kongre
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, il kongresine katılmak için yarın İzmit’te geliyor.
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PLAKA KODUNA ÖZEL
Saadet Partisi (SP) 6. Olağan il kongresi yarın yapılacak. Kongrede mevcut başkan Nurettin Çelik yeniden aday olacak. İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan kongre saat 13.41’de başlayacak. Başkan Çelik, kongre saatini Kocaeli’nin plaka koduna özel olarak belirlediklerini ifade etti. Kongreye Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu katılım sağlayacak. 600 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda 25 il yöneticisi, 5 disiplin kurulu üyesi ve 26 büyük kongre delegesi seçilecek.
Çiğdem ARMAĞAN
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Etiketler : Saadet Partisi, kongre, Nurettin Çelik, Temel Karamollaoğlu
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