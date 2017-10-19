SP’den anlamlı kongre saati 

Kongre saatinin manasını da açıklayan Çelik, “13 rakamı 13 belediye ve milletvekili anlamına geliyor. 41 ise bilindiği gibi Kocaeli’nin plakası. Kongrede 607 delegenin oy kullanma hakkı var. Kongre sonunda 50 yönetim, 10 disiplin, 26 üst kurul delegesi belirlenecek. Kongre sonrasında Milli Görüş Hareketi şahlanmış olacak” dedi.

BİZLER MİLLETE SÖZ VERDİK

Saadet Partisi (SP) Kocaeli Teşkilatı’nda bugün bir basın açıklaması düzenlendi. SP İl Başkanı Nurettin Çelik’in yaptığı açıklamaya yönetim kurulu üyeleri katıldı. Basın açıklamasını okuyan İl Başkanı Nurettin Çelik şunları söyledi; “Milli Görüş hareketi, tüm insanlık için söylenmiş elli yıllık bir sözün ve tüm insanlığın ezeli davasının adıdır. Milli Görüş, huzuru ve refahı arayan insanlığın yegane teminatıdır. Çünkü bu davanın neferleri, fethettikleri topraklara huzur ve güvenlik sözü vermiş bir milletin mensupları, ayak bastığı toprakları huzur ve güven iklimine dönüştürmüş bir ecdadın torunlarıdır. Bizler, bu milletin evlatları olarak kınayanların kınamasına aldırış etmeden, egemenlerin karanlık düzenlerinden korkmadan, yerinden doğrularak millete söz verdik. Milli ve manevi mimarlarımızın emanetlerinin farkında olarak gelecek için söz söylemiş, geleceğe haykırmış ve milleti için söyleyecek sözü olan bir hareketin bayraktarlarıyız. Bizler Korkut Ata’dan Hoca Ahmet Yesevi’ye, Mevlana’dan Yunus’a akan bir ırmağın kollarıyız. Bizler Hacı Bektaş-ı Veli’den Tebrizli Şems’e erişen bir feryadın hayranlarıyız.

GEÇMİŞİMİZLE GURUR DUYMAKTAYIZ

Bu topraklarda yoğrulan bir milletin evlatları olarak elli yıl önce milletimize söz verdik. Bugün gelinen noktada verdiğimiz sözlerin her geçen gün daha değerli olduğu günleri yaşamaktayız. Ülkemizin içinden geçtiği zor günlerde millet için risk almış ve bedel ödemiş bir hareket olarak geçmişimizle gurur duymaktayız. Geçmişte verdiğimiz ve yerine getirdiğimiz söz bugün daha anlamlı hale gelmiştir. Milletimiz için bu topraklardan çıkan bir sesi haykırdık ve sözde kalmayan hizmet aşkı ile caddeler, sokaklara ve meydanlara haykırdık. Tarlalara, bağlara, yaylalara; dağlara, seslendik. Millet, doğasına ve mayasına uygun bu sıcak sese karşılık verdi. Bu topraklara sözümüz vardı. Milli Görüş, bu milletin teminatı demiştik. Milli Görüş, bu dünyanın kurtuluşudur demiştik. Milletimize söz vermiştik. Yaklaşık elli yıllık bu söz, sahibini bekliyor. Bugüne kadar bu sesi ve bu sözü taklit etmeye çalışanlar sözlerinin altında kaldılar. Bu sesin asıl sahibi milli görüşün yegane temsilcisi Saadet Partisi’dir. Saadet davacıları olarak millete verdiğimiz bu kadim sözün arkasında olduğumuzu hatırlatıyoruz. Bu söz elbet tekrar karşılık bulacaktır. Bu sözün taahhüdü, bugüne kadar olan kararlı ve inançlı duruşumuzdur.

KÜÇÜK HESAPLAR İÇİNDE OLMAYACAĞIZ

Son elli yıldır ülkemizi ve bölgemizi kendince dizayn etmek isteyen güç odaklarına karşı fırsatçılık hastalığına kapılmadan yerinde ve sözünde duran bir hareketin sancaktarı olarak bundan sonra da günü kurtarmaya yönelik küçük hesaplar içerisinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. Geçmişte 12 Eylül ortamını hazırlamak isteyenlerin kirli hesaplarına rağmen Milli Selamet Partisi olarak yer aldığımız koalisyonlarla ülkemize ve Kıbrıs başta olmak üzere bölgemize huzur ve güven getirmiş bir misyonun devamıyız. Soğuk savaş koşullarının devam ettiği yıllarda, bugün bile imkansız yerli ve milli sanayi hamlelerini bu sözle ve bu vaatle yerine getirdik, fabrikalar açtık. Ülkede yaşartılmak istenen ideolojik kamplaşmanın yapaylığını ve tüm insanlığın kardeş olduğunu kınanma pahasına hayata geçirdik. Ortaya koyduğumuz sanayi hamleleri ve teknoloji yatırımları ile yıllardır ayağımıza pranga gibi vurulan ekonomik ve teknolojik imkansızlık avuntusunu ortadan kaldırdık. On yıllar önce, onların ortak Pazar diye dayattıkları sömürü düzeninin milletin felaketi olacağını, kültürümüzün doğal havzalarında oluşacak ortak pazarlara söz vermiştik. Gelinen noktada bedeli ve maliyeti son derece ağır bir şekilde ortaya çıkmıştır ki AB, NATO ve BM sadece Batının tek taraflı menfaatleri için bir paravandır.

GÜNÜ DEĞİL ÜLKEYİ KURTARMAYA SÒZÜMÜZ VAR

Biz, on yıllar önce bu reçetenin bizi hasta edeceğini söyledik ve millete milli bir reçete önerdik. Bizi savaş ekonomisine mahkum edip milletimizin evlatlarını ve imkanlarını yapay ve zorlama savaşlarla heba edenlere karşı uyardık ve ülkemizin doğusunda-batısında kardeşlik sözü verdik. Üretimi milletçe yapacağımız gibi refahı da birlikte paylaşma sözü verdik. 90’lı yıllarda Refah Partisi bayrağı ile milletçe refah ve milletçe saadet sözü verdik. Devletin ve milletin imkanlarını ele geçirilerek doyumsuz ve insafsız bir azınlığa fırsat vermeyeceğimize söz verdik.

Bugün yaşanan ve her geçen gün büyüdükçe derinleşen havuz düzeneklerinin vatandaşı daha da fakirleştiren vahşi kapitalizme dönüşeceğini söyledik ve adil bir düzen vaadi ile topluma maddi ve manevi kalkınma için söz verdik. En son 90’Lı yılların başında adil düzen sözü verirken eğitimde, sağlıkta ve adalette de adil bir dünya sözü verdik. Dün verdiğimiz sözlerin hepsinin farkında ve arkasındayız. Bugün de kural ve yasalar kadar insaf ve merhamet için, Batının pahalı teknolojilerini edinmek için servet harcarken batıya kuru kuruya efelenmemeye, gerçek manada istihdam, yerli ve milli sanayinin yeniden inşası ve yerli üretim için, İtibar kazanmak adına israf etmemek, parasız ve istikrarlı milli eğitim, güvenli, konforlu ve ucuz sağlık hizmeti, emeklilerin kalıcı saadeti için, gelir hesabı ile milletin cüzdanına abanmamak, vergi adı altında zülüm yapmamak, askeri vesayetten kaçarken polis devletine dönüşmemek, soğuk savaşın bir parçası iken yeni bir maceranın parçası olmamak, milletin iradesine ipotek koymamak, milletin çocuklarının kaderi ile ikide bir oynamamak için sözümüz var. Günü kurtarmaya değil, ülkeyi kurtarmaya sözümüz var. Bu ses, insanlığın ezelden beri aşina olduğu bir sestir. Milletimiz bu sesin sahibini bilmektedir. Atalarımızın emaneti olan bu topraklarda milletin gerçek kurtuluşu için huzur ve güvenliğimiz için, adalet ve saadet için millete sözümüz var.”

NURETTİN ÇELİK KİMDİR?

1969 Kocaeli doğumlu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rehberlik be Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu. 5 yıl devlette Rehber Öğretmen olarak görev yaptı. Sonrasında özel sektörde çalıştı. Ticaretle uğraşıyor. Evli 4 çocuk sahibi. Milli gençlik vakfında görev yaptı. 2014’te Gebze Belediye Başkanı adayı oldu. Son seçimde milletvekili adayı oldu. Mayıs ayında il başkanı oldu.

Ayşegül KALAYCI

