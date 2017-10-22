SP’den coşkulu ve Genel Başkanlı kongre

Saadet Partisi(SP) 6. Olağan İl Kongresi bugün İzmit Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.Kongre başlama saati Kocaeli’nin plaka koduna özel olarak 13:41 olarak ayarlandı. Kongre tam saatinde başladı. Ancak Genel Başkan Temel Karamollaoğlu verilen saatte salonda yoktu. Genel Başkan 14:20 sularında alana giriş yaptı. Kongre oldukça coşkulu geçti. Partili gençler genel başkanı salonun girişinde ellerinde bayraklarla karşıladı. Bu sırada gençler arasında arbede yaşandı. Mevcut Başkan Nurettin Çelik’in yeniden aday olduğu kongrede Çelik, güven tazeledi. 600 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonucunda ayrıca 25 il yöneticisi, 5 disiplin kurulu üyesi ve 26 büyük kongre delegesi seçildi.

DİVAN BAŞKANI BİROL AYDIN

Salonda parti bayraklarının yanı sıra Türk Bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk, merhum kurucu Genel Başkan Necmettin Erbakan ve Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun posterleri yer aldı. Salonda kadınlar ve erkekler ayrı ayrı tribünler de oturdu. Ayrıca salona girişte tüm katılımcılar X-ray cihazından geçti ve emniyet tarafından üzerleri tek tek arandı. Kongrenin Divan Başkanlığı’nı SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın üstlendi.

İL BAŞKANLAR KATILDI

Kongreye, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, SP eski İl Başkanı Sinan Ejderoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, Kamu Sen İl Temsilcisi Yaşar Şanlı, Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir ve partililer katılım sağladı. Kongrenin açılış konuşmasını Başkan Adayı Nurettin Çelik yaptı.

13:41’İN SIRRINI AÇIKLADI

Çelik, “Salona baktığımda Rahmetli Genel Başkanımız Mücahit Erbakan’ın gözlerini görüyorum. Bu salonda heyecanı ve sadakati görüyorum. Bu salonda 12 ilçe belediye başkanını ve SP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanını görüyorum. Yine bu salonda bakanları ve onları tamamen yönetecek bilge Temel Karamollaoğlu’nu görüyorum. Kollarımızı sıvadık Kocaeli için 22 Ekim 13:41 milat olacak. 13 demek Kocaeli için 13 SP’li milletvekili ve 13 belediye başkanı demek. Gece gündüz çalışıp yerine getireceğiz” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Çelik, sahneye partiye yeni üye olan isimleri davet etti. Yeni üye olanlar arasında BBP’nin eski İl Başkanı Nihat Yıldız’ın yer alması dikkat çekti.

BBP'li Yıldız, SP'ye üye oldu

İNŞALLAH BİR GÜN GERÇEKLEŞİR

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu şunları söyledi:

"İl başkanlığı kongrenin başlangıç saatini 13.41 olarak seçmiş. Yani demek istiyorlarki belediye seçimlerinde 13 ilçemizde iddialıyız. Allah nasip ederse 13'üne de talibiz. Kocaeli'nin milletvekili adeti 13'e çıkmış. Gücümüz yeterse 13 milletvekiline talibiz demişler. 41'de Kocaeli'nin plakası güzel bir emel. İnşallah bu emel bir gün gerçekleşir"

Çiğdem ARMAĞAN

Nurettin Çelik’in listesi

Nurettin Çelik, Zafer Mutlu, Nihat Yıldız, Mehmet Tatlı, Fatih Polat, Ahmet Özen, Alattin Çakmak, Halit Şengül, Halil Kayın, Cemal Erdoğan, Paşa Ali Gümüş, Ayhan Altıntaş, Muhammet İkbal, Sedat Uslu, Lafit Gökhan Durtaş, Ekrem Öztürk, Ömer Faruk Yıldırım, İbrahim Akgündüz, İbrahim İlhan, Turhan Özkalas, Volkan Gemiksiz, Dursun Ali Atmaca, Zeki Özçelik, Ali Paksoy, Sinan Yolcu

İl Disiplin Kurulu Üyeleri:

Ömer Atmaca, Hüseyin Kanca, Hasan Antika, Eyüp Çelik, Yusuf Demir

Büyük kongre delegeleri:

Nurettin Çelik, Recep Sarıdoğan, Ahmet Kul, Zafer Mutlu, Mehmet Tatlı, Ahmet Özen, Alattin Çakmak, Halit Şengül, Hayrullah Emcet Küçük, İbrahim İlhan, Latif Gökhan Durtaş, Ayhan Altıntaş, Ethem Karataş, Yusuf Aksu, Selim Çetinkaya, Halil Kayın, Mustafa Türel, Şafak Yamak, Necati Korkmaz, Yaşar İsmail Yıldız, Hayati Yusuf Saka, Samet Gürsoy, Ramazan Aslan, Mehmet Özalay, Mustafa Özdemir, Ömer Faruk Coşkun

