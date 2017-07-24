SP’den Kocaelililere Kudüs mitingine davet

Saadet Partisi İl Başkanı Nurettin Çelik 30 Temmuz’da Yenikapı Meydanı’nda gerçekleşecek olan Büyük Kudüs Mitingi ’ne tüm Kocaeli halkını davet ederek, “Mitinge en az 10 bin kişiyle katılım göstermek istiyoruz” dedi.

Saadet Partisi (SP) Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Kudüs’te yaşanan olayları kınayan bir basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasına ilce başkanları da katıldı. Basın açıklamasını okuyan SP İl Başkanı Nurettin Çelik, “30 Temmuz tarihinde saat 17.00’da İstanbul Yenikapı Meydanı’nda toplanacağız. Büyük Kudüs mitingi için İzmit'ten hareketimiz saat 14.00'da Perşembe Pazarı alanından, diğer ilçelerimiz ilçe merkezinden olacaktır. Milli Görüş camiası olarak Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa'yı kendisine dert ve dava edinen tüm kardeşlerimizi bu kıyama davet ediyoruz. En az bir 10 bin kişiyle katılım göstermek için elimizden gelen çalışmayı göstereceğiz. Diğer siyasi parti ve STK’lara da çağrı yapılacak” dedi.

Çelik açıklamasına şöyle devam etti:

“İsrail'in, Kudüs'teki girişimleri, Mescidi-i Aksa'daki tecavüzleri ve son olarak getirdikleri sınırlamalar arş-ı ala'ya dayanmıştır” diyen Çelik sözlerini, “Müslümanların onurunu zedelemiştir. Tüm bu olumsuzluklara karşı İslam Dünyasından gelen basit kınama metinleri, sözde yaptırımlar ve somut olmayan adımlar, İsrail’i durdurmadığı gibi cesaretlendirmiştir. Dolayısıyla İsrail'e verilecek tepki ancak bu minvalde olursa netice elde edilecektir. Terör devleti İsrail’in bu girişimlerini basit kınamalarla geçiştirmeyi bir utanç kabul ediyor, somut adımların atılmasını yetkililerden bekliyoruz. Mescid-i Aksa İslam’ın üç önemli mabedinden biridir. Bu hakikati bir kez daha haykırmak, “Kudüs İslam’ındır." Demek için 30 Temmuz 2017 tarihinde saat 17.00’da İstanbul Yenikapı Meydanı’nda toplanacağız. Büyük Kudüs mitingi için İzmit'ten hareketimiz saat 14.00'da Perşembe Pazarı alanından, diğer ilçelerimiz ilçe merkezinden olacaktır. Milli Görüş camiası olarak Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa'yı kendisine dert ve dava edinen tüm kardeşlerimizi bu kıyama davet ediyoruz. En az bir 10 bin kişiyle katılım göstermek için elimizden gelen çalışmayı göstereceğiz. Tüm kademelerimizi ayağa kaldırdık. Diğer siyasi parti ve STK’lara da çağrı yapılacak.”

Büyük Kudüs Mitinginde SP’nin ya da başka herhangi bir siyasi partinin bayrağı yer almayacak.

Ayşegül KALAYCI