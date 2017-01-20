Spor Bakanlığından 2 ve 3.Lig’e destek

2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği yönetimi ile kulüplerin başkanları önceki gün Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarete Kocaeli Birlikspor adına sportif direktör Çağrı Arslan ile Derincespor Başkanı Şahin Çavuşoğlu da hazır bulundu. Kulüpler sorun ve beklentilerini dile getirdi. Bakan Kılıç, ziyarette kulüplere destek sözü verdi.

Kılıç sezon sonuna kadar 2.Lig kulüplerine 200’er, 3.Lig kulüplerine ise 150’şer bin TL maddi katkı sağlayacaklarını açıkladı. Bakan ayrıca maçlardaki ambulans, sağlıkçı gibi giderlerin bakanlık tarafından karşılanacağını söyledi. Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, alt liglerdeki kulüplerin iddaa gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını da belirtti.

