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Spor camiası bayramlaştı

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Spor camiası bayramlaştı
İlimiz spor camiası, Taban Birlikleri’nin organizasyonun da bir araya geldi.

ASKF Amatör Evi’ndeki bayramlaşmaya bu yıl katılım çok fazla olmadı. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın il dışında olduğu için katılmadığı bayramlaşmaya Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı Remzi Demirer de yoktu. Antrenörler Derneği’nden bayramlaşmada hiç kimsenin olmaması dikkat çekti.

KATILIM AZDI

ASKF Başkanı Murat Aydın’ın ev sahipliğindeki bayramlaşmada ASKF Onursal Başkanı Rafet Kırgız, İzmit İlçe Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, Saha Komiserleri Derneği’nden Coşkun Çilgin, Aile Sosyal İl Müdürü Bekir Yünlü ile amatör spor kulüp başkan ve yöneticileri de hazır bulundu. İlimiz teknik adamlarından Faruk Sarman ile Yavuz Haydarbeyoğlu bayramlaşmaya çocukları ile birlikte geldiler.

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