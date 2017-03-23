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Spor camiası bu turnuvayı konuşuyor

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Spor camiası bu turnuvayı konuşuyor
Gölcük Karadenizspor’un organize ettiği, 12 takımın katılımıyla gerçekleşen Çanakkale Şehitlerini Anma U-11 Cup Futbol Turnuvası geçtiğimiz hafta sonunda Gölcük Kavaklı Stadı’nda yapıldı.

F.Bahçe, Altınordu, Beşiktaş, G.Saray ve Bursaspor gibi altyapısına önem veren Türkiye’nin sayılı kulüplerinin yanı sıra, Gölcük Karadenizspor, Kocaelispor,  Gölcükspor, Yeşilovaspor, İzmit GB, Hisareynspor ve Kocaeli Genç gibi ilimiz takımları da turnuvada boy gösterdi.

KUŞADASI VE ANTALYA’YA GİTMEYE GEREK YOK
Daha önceki yıllarda U-11 ve U-12 yaş grubunda Kuşadası ve Antalya’da bu tür organizasyonlar yapılıyor, ilimiz takımları da bu turnuvalara davet ediliyordu. Gölcük Karadenizspor’un organize ettiği, geçtiğimiz günlerde 12 takımın katılımı ile yapılan Çanakkale Şehitlerini Anma U-11 Cup Futbol Turnuvası spor kamu oyunda çok büyük ses getirdi, herkesin konuştuğu bir turnuva oldu. Artık takımlarımız Kuşadası ve Antalya’ya gitmeye gerek kalmayacak, Türkiye’nin en önemli kulüpleri ilimize gelecek.

GELENEKSEL HALE GETİRİLECEK
Turnuvanın organizasyonunu gerçekleştiren G.Karadenizspor Teknik Sorumlusu Murat Cinemre, öncelikle katılan takımlara teşekkür etti. Cinemre, bu kadar olumlu tepkiler alacaklarını hiç beklemediklerini hatırlatarak, “Turnuvaya katılan takımlardan, çok olumlu geri dönüşler aldık. Bu kadar önemli kulübün altyapısını bir araya getirmek kolay değildi. Bu olumlu tepkiler, eleştiriler bizleri çok mutlu etti. Bundan dolayı da turnuvayı gelecek yılda yapmayı düşünüyoruz” dedi.

“İLÇE PROTOKOLUNDAN DE DESTEK BEKLİYORUZ”
Murat Cinemre, bu turnuvayı öncelikli olarak Gölcük İlçesi’ne mal etmek istediklerini belirterek, “Turnuvanın bu kadar ses getireceğini, yankı uyandıracağını kimse düşünemedi. Buna ilçe protokolü de dahil. Bu turnuvada ilçe protokolünden Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin hariç çok fazla katkı göremedik. Bundan sonra hem Kaymakamımızdan, hem de Gölcük Belediyesi’nden gerekli desteği göreceğimizi umut ediyoruz” dedi.

“KOCAELİSPOR’UN ALTYAPISINI HAZIRLIYORUZ”
Murat Cinemre, bu tür turnuvaların Kocaelispor’un altyapısını hazırlamada da çok önemli bir etken olacağını belirterek, “Bu turnuvaları minik yetenekler için çok iyi vitrin oluyor. Kocaeli olarak ne kadar iyi bir altyapımızın olduğunu gördük. G.Karadenizspor, F.Bahçe’yi 2-1 yendi. G.Karadenizspor olarak iyi bir oyuncu grubu oluşturduk. 2005 ve 2006 yaş grubumuz, 3-4 yıl sonrasındaki Kocaelispor’un altyapısını oluşturacak” dedi.

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