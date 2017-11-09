Spor sahasına konteynır konuldu 

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce konulan iki katlı konteynırın spor sahasına gelenlerin giyin-soyunması ve dinlenmesi amacıyla kullanılacağı kaydedildi. Bölge sakinleri, konteynır için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.