Spor sahasına konteynır konuldu
İzmit Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan İsmail Topdemir Spor Sahasına konteynır konuldu.
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İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce konulan iki katlı konteynırın spor sahasına gelenlerin giyin-soyunması ve dinlenmesi amacıyla kullanılacağı kaydedildi. Bölge sakinleri, konteynır için İzmit Belediyesi’ne teşekkür ettiler.
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