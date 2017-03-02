Spora yeni başladı, engelleri aşarak ilk turnuvada gümüş madalya kazandı

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor sporcusu Samed Esastürk, spora yeni başlamasına rağmen kısa sürede tüm engelleri aşarak, katıldığı ilk turnuvada gümüş madalya kazandı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Özel Sporcular Masa Tenisi 1 ve 2. Bölge Şampiyonası gerçekleştirildi. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından Kemer’de bir otelde 110 kulüpten 107'si kadın 296 sporcunun katılımıyla düzenlenen Özel Sporcular Masa Tenisi Şampiyonasında otizm, down sendromlu ve mental olmak üzere üç kategoride ve farklı yaş gruplarında mücadeleler gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü tarafından Kocaeli il sınırları içinde yaşayan engelli bireylerin özgüvenlerini güçlendirip sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek için “Aşmak için Hareket” projesi kapsamında spora başlayan ve kısa sürede kendini geliştiren Samed Esastürk’te turnuvaya katıldı.

Kağıtspor Kulübü sporcusu Samed Esastürk turnuvada güzel sonuçlar alarak ikinci olmayı başardı. Türkiye Şampiyonası’na da katılmaya hak kazanan Samed, gümüş madalyasını düzenlenen törenle aldı.