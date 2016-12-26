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Sporcu sağlığı performans test ve analiz merkezinde yoğun çalışma

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Sporcu sağlığı performans test ve analiz merkezinde yoğun çalışma
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim tarafından projelendirilen Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi, son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü alt yapı sporcularını testten geçirdi. Sporcu performansının laboratuvar ortamında değerlendirildiği merkezde, Kağıtsporlu judocular bir dizi testten geçirildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Vinsan Tesisleri içinde yer alan merkezde Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman personelin kontrolünde testlerden geçirildi. 46 farklı ölçüm ve testten geçen minik sporcuların, antropometrik (vücut ölçümleri) testlerinin yanı sıra, sürat, çabukluk, esneklik, reaksiyon, kas kuvveti, denge ve dayanıklılıkları ölçüldü. Test sonucunda minik sporcuların performans düzeyi raporlandırılarak, kişisel gelişimleri desteklenecek. Sonuçların ardından sporcular özelliklerine göre spor yapabilecekleri uygun olan branşlara yönlendirilecek.

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