SSK emeklisine en az bin 535 TL

Yüzde 3.43 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 535 liraya çıkacak. Maaşlar, Kasım ve Aralık enflasyonuyla artabilir.

OCAK'TA tüm emeklilerin maaşı değişecek. Zam oranları toplu sözleşmeyle belirlenen memur emeklileri, yeni maaşlarını biliyor. Sadece enflasyon farkı olup olmayacağını gözlüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise zam oranlarını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyeceği için meraklı bekleyiş içerisinde. Ancak şu ana kadar gerçekleşen enflasyon verileri ipuçlarını veriyor. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 3.43 çıktı. Yani 4 aylık enflasyon verisi, yüzde 3.43'lük zam oranını ortaya koydu. Geriye sadece 2 veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen yüzde 3.43'lük enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Buna göre; halen bin 260 lira olan en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 303 liraya yükselecek. En düşük maaş; Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 40 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 535 liraya, 2000- 2008 arasında emekli olanlarda bin 165 liradan bin 204 liraya çıkacak. Maaşlar Kasım ve Aralık enflasyonu artı çıkarsa daha da yükselecek. Kesin rakam ise 3 Ocak'ta ortaya çıkacak. Merkez Bankası'nın yüzde 9.8'lik 2017 enflasyon tahminine göre ise bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 3.69 olacak. Bu durumda 2000'den önce emekli olan SSK'lılar da ise en düşük maaş bin 539 lirayı bulacak.



BAĞ-KUR'LUYA ERKEN MAAŞ

Bağ-kurlulara 'krediyle' emeklilik imkanı geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) prim borcu olan esnaf ve sanatkarların maaşlarına karşılık bankadan kredi alarak emekli olmalarının yolunun açıldığını belirtti. Palandöken, prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ- Kur'lulara yönelik Ziraat Bankası yetkilileriyle görüştüğünü bildirdi. Emeklilik şartlarını tamamladığı halde prim borçları nedeniyle emekli olamayan çok sayıda esnaf ve sanatkar bulunduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Konfederasyonumuza gelen başvurularda, yapılacak süresiz bir protokolle emeklilik şartlarını tamamlamış olan ancak prim borçları nedeniyle emekli olamayan esnaf ve sanatkarlara düşük faizli, 48 ay vadeli emekli aylıklarına mahsuben kredi kullandırılması talep edilmektedir" dedi..