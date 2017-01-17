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Stadyum'da Başkan Doğan örnek gösterildi

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Stadyum'da Başkan Doğan örnek gösterildi
İzmit Belediyesi’nin spor çalışmaları, Türkiye’nin en çok izlenen spor programı olan TRT’deki Stadyum programına konu oldu. 

Ersin Düzen’in sunduğu Oğuz Çetin, Giray Bulak, Ali Gültiken ve Kaya Çilingiroğlu’nun yorumcu olarak yer aldığı canlı yayın programı Stadyum’da yaklaşık 10 dakika boyunca İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın spora yaptığı katkılardan övgüyle söz edildi.

HERKES ÖRNEK ALSIN

TRT Spor’daki Stadyum programının sunucusu Ersin Düzen, yorumcular Oğuz Çetin, Giray Bulak, Ali Gültiken ve Kaya Çilingiroğlu, canlı yayında, İzmit Belediyesi tarafından bir süre önce gerçekleştirilen Spor Şurası etkinliğini konuştular. Programda, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ı Türkiye’ye örnek bir çalışmaya imza attığı için tebrik eden ve bu etkinliğin Türk sporunun geleceği açısından çok önemli olduğu vurgulandı. Milyonlarca kişinin  büyük bir zevkle izlediği Stadyumu’n sunucusu Ersin Düzen” Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucunda bir süre önce İzmit’te bir spor şurası düzenlenmişti. Bu şuranın moderatörlüğünü de ben yapmıştım. Şurada  MHK eski Başkanı Mustafa Çulcu, Ogün Temikzan, federasyondan Ali Düşmez, Efe Aydan gibi spor camiasının önemli isimleri de  yer almışlardır. Şurada masalar oluşturulup bir çalıştay yapıldı. Daha sonra bir  rapor hazırlanarak bu kitapçığa dönüştürüldü.  Dr. Nevzat Doğan başkanlığındaki İzmit Belediyesi, spor faaliyetleri, spor tesisleri, vatandaşlara bu anlamda eğitim veren, yönlendiren ve spora teşvik eden ender belediyelerden biri. Kocaeli, İzmit bir spor şehri olarak bilinir. İzmit Belediyesi tarafından on binlerce öğrenciye bisiklet eğitimleri veriliyor, bisiklet yolları yapılıyor, on binlerce öğrenciye bisiklet hediye ediliyor. Eğer herkes böyle İzmit Belediyesi gibi, futbolda da  bu tür çalışmalar yaparsa her şeyin üstesinden geliriz. Yeter ki, bu işi rant olarak görmeyip paylaşımcı olalım” şeklinde görüşlerini dile getirdi. Programın diğer yorumcuları da İzmit Belediyesi’nin çalışmalarını taktirle karşıladıklarını ifade ettiler.

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