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Stajyer hakim, zabıt katibi ve icra müdür yardımcısı hakkında karar

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Stajyer hakim, zabıt katibi ve icra müdür yardımcısı hakkında karar
Meslekten ihraç edilen tutuklu stajyer hakim, zabıt katibi ve icra müdür yardımcısı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan altışar yıl üçer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarı gözönüne alınan sanıkların, adli kontrol kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, tahliyesine karar verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen eski stajyer hakim Mustafa Emrah Uzuner, icra müdür yardımcısı Ertan Dönüş ve zabıt katibi Feyza Hilal Tunçel ile avukatları katıldı.

Sanık Uzuner, hakkındaki suçlamaları reddederek, mahkemeye 6 sayfalık yazılı savunma sundu. Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u telefonuna yüklemediğini ileri süren Uzuner, suç kastıyla hareket etmediği savundu. Uzuner, tahliyesini istedi.

Ertan Dönüş, MP3 çalarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarının bulunması ile "ByLock" tespit raporunu kabul etmediğini söyledi.

Feyza Hilal Tunçel de hakkındaki suçlamaları reddederek, "ByLock" kullanmadığını öne sürdü.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tahliyesini, mahkeme aksi kanaate ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti. 

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan sanıklar Uzuner, Dönüş ve Tunçel'i altışar yıl üçer ay hapis cezasına çarptırdı. 

Mahkeme, tutuklu bulunduğu süre ve ceza miktarını göz önüne aldığı sanıklar hakkında, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye kararı verdi.

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