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Stajyer maaşında önemli gelişme! Her ayın 10'unda...

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Stajyer maaşında önemli gelişme! Her ayın 10'unda...
Stajyerler için devlet katkısı yasalaştı. 2017’de tüm öğrenciler 421.21 TL’den az maaş alamayacak.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte işletmelerde öğrenci kardeşlerimizin staj dönemleri de başlamış oldu. Öteden bu yana stajyerlerin ne kadar ücret alacakları hep tartışma konusuydu. Bu konudaki kafa karışıklıklarını gidermek için hazırlanan düzenleme yürürlüğe girerken, uygulamayla ilgili usul ve esaslar da belirlendi. 6764 sayılı yasa öğrencilerin alacakları maaşlarla ilgili sınırları belirlerken, çok önemli bir desteği de yasalaştırdı. Böylece 2017 yılı sonuna kadar staj yapan öğrencilerin maaşlarının önemli bir kısmını devlet karşılayacak. Sabah'tan Faruk Erdem, yazdı:

ÜCRET FAZLA OLABİLİR

İşletmelerin öğrencilere vereceği ücretlerin alt sınırları da yasa ile belirlendi. Öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan (421.21 TL) yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden (210.60 TL), aday çırak ve çırağa asgari ücretin yüzde 30'undan (421.21 TL) aşağı ücret ödenemiyor. Bunun üstünde ücret ödemek ise serbest. Öğrencilerin sigorta primleri ise eğitim kurumlarının bütçesinden karşılanıyor.

2017'de ise personel sayısına göre ücret uygulaması kaldırıldı. Tüm öğrenciler bu yıl en az asgari ücretin yüzde 30'undan (421.21 TL) az maaş alamayacak. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, devlet katkısı olarak ödenecek.

İŞLETMELER NE YAPACAK?

İşletmeler öğrencilerin ücretlerini her ayın onuncu gününe kadar öğrencilerin banka hesabına yatıracak. Devlet katkısı ise her ayın 25'ine kadar ilgili işletmenin okul müdürlüklerine bildirdiği banka hesabına aktarılacak.

Öğrencilere ödenecek ücretlerden vergi dahil hiçbir kesinti yapılamayacak. Devamsızlık yapan öğrencilerin maaşından bu günler kesilecek.

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