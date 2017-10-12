Stajyer öğrencilere oryantasyon eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde beceri eğitimi stajını sürdürmekte olan 260 öğrenciye kurumun tanıtımı, vizyon ve misyonunu anlatmak amacıyla İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca "Oryantasyon" eğitimi düzenlendi. Eğitime İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram da katıldı.

Oryantasyon Eğitiminde konuşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nun, gençlere çok önem verdiğini ve gençlere yönelik tüm projeleri desteklediklerini belirtti. Bayram, stajyerlerin artık Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bir parçası olduğunu ve bunun bilincinde çalışmaları gerektiğini de vurguladı. Konuşmasının sonunda stajyerlere başarılar dileyen Bayram, karşılaştıkları sorunların çözümü, istek ve şikayetleri ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na başvurabileceklerini hatırlattı.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen oryantasyon eğitiminde, Eğitim Şube Müdürü Hülya Alp Kurumun tanıtımı yaparak vizyon ve misyonunu aktardı. Ayrıca öğrencilerin özlük hakları ve Kurumda uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Stajyer öğrencilere yönelik gerçekleştirilen oryantasyon eğitiminden sonra İş Güvenliği Uzmanı Züleyha Yazıcı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.