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Stepne hırsızları tutuklandı

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Stepne hırsızları tutuklandı
Körfez’de, panelvan tipi yüksek araçların altlarında takılı olan stepne lastikleri çalarak satan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 6 Nisan’da polise başvuran iki kişi araçlarındaki stepne lastiklerin çalındığını söyledi. Bunun üzerine kamera görüntülerini takip eden Körfez polisi Skoda marka bir aracın her iki olay çevresinde de görüldüğünü belirledi. Yeti marka aracı takibe alan polis, önceki gün yapılan kontroller sırasında tarife uyan aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç kaçarken, takibe başlayan Körfez polisi, aracı İzmit’te yakaladı.

Yakalanan araçta, 3 kişi ve 9 adet sökülmüş stepne lastik ile olay sırasında kullanılan suç aletleri bulundu. Gözaltına alınan C.B., S.İ. ve A.U. yapılan sorguları sırasında suçlarını itiraf etiler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Binali ASLAN

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