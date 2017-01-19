  • BIST 83.136
  • Altın 146,682
  • Dolar 3,7894
  • Euro 4,0398
  • Kocaeli 6 °C

“STK’lar politika aracı mıdır?”

»
“STK’lar politika aracı mıdır?”
Kocaeli Üniversitesi’nden (KOÜ) KHK ile ihraç edilen 19 akademisyenin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin (KODA) 11’inci dersinde “Bir uluslararası sivil toplum örgütüne sosyal politika aracı olarak bakabilir miyiz?” sorusu tartışıldı.

Dersi, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu verdi. 

Sunumunda uluslararası sivil toplum örgütlerinden örnekler veren Lordoğlu, “Bu kuruluşlar esnek bir denetim mekanizmasıyla çalışıyor. Gönüllülük esasına dayanan bir mekanizma da var. Tüketici tarafından caydırıcı yönleri var. Eksiklikleri bilerek, görerek bunları yok saymamamız gerekiyor. Elbette yapılanları küçümsemeden ve yok saymadan, hala yapılacak çok şey olduğunun farkında olarak, çalışan haklarının günümüzdeki isyanını daha örgütlü hale gelmesi için küçük katkılar sağlayan kuruluşları ihmal etmememiz gerekir” dedi.

25 Ocak Çarşamba günü Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici'nin “Türkiye Emek Piyasaları ve İstihdam Politikaları” dersinin verileceği duyuruldu.

Bu haber toplam 105 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öğrenci yurdu hızla ilerliyor17 Ocak 2017 Salı 11:03
  • Türk kargo uçağı Kırgızistan'da düştü16 Ocak 2017 Pazartesi 09:48
  • Eğitim-Sen 22 yaşında14 Ocak 2017 Cumartesi 15:43
  • Fatma Hürriyet Kaplan yalnız değildir13 Ocak 2017 Cuma 14:49
  • CHP’li gençlerden Kaplan’a destek13 Ocak 2017 Cuma 14:05
  • Ünlü: “Konsey sonucu, başarı değil fiyaskodur”13 Ocak 2017 Cuma 14:00
  • Sayaçları değiştireceğiz dediler, evleri soydular12 Ocak 2017 Perşembe 20:52
  • Kadın Platformu: “Başkanlığa hayır”12 Ocak 2017 Perşembe 10:19
  • Taşkın sert çıktı: "Yenikapı ruhunu zedelediler"11 Ocak 2017 Çarşamba 18:29
  • Besler: “Anayasa değişikliğine milletvekilleri ‘Hayır’ demeli”10 Ocak 2017 Salı 10:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti