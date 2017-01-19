“STK’lar politika aracı mıdır?”

Kocaeli Üniversitesi’nden (KOÜ) KHK ile ihraç edilen 19 akademisyenin kurduğu Kocaeli Dayanışma Akademisi’nin (KODA) 11’inci dersinde “Bir uluslararası sivil toplum örgütüne sosyal politika aracı olarak bakabilir miyiz?” sorusu tartışıldı.

Dersi, Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu verdi.

Sunumunda uluslararası sivil toplum örgütlerinden örnekler veren Lordoğlu, “Bu kuruluşlar esnek bir denetim mekanizmasıyla çalışıyor. Gönüllülük esasına dayanan bir mekanizma da var. Tüketici tarafından caydırıcı yönleri var. Eksiklikleri bilerek, görerek bunları yok saymamamız gerekiyor. Elbette yapılanları küçümsemeden ve yok saymadan, hala yapılacak çok şey olduğunun farkında olarak, çalışan haklarının günümüzdeki isyanını daha örgütlü hale gelmesi için küçük katkılar sağlayan kuruluşları ihmal etmememiz gerekir” dedi.

25 Ocak Çarşamba günü Doç. Dr. Mehmet Rauf Kesici'nin “Türkiye Emek Piyasaları ve İstihdam Politikaları” dersinin verileceği duyuruldu.